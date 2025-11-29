Barcelona 2-1 Alaves: Yamal tỏa sáng

Lúc 22h15 ngày 29/11, Barcelona tiếp đón Alaves trên sân nhà Camp Nou ở vòng 14 La Liga.

Tỷ số: Barcelona 2-1 Alaves Cầu thủ ghi bàn: Pablo Ibanez (1'), Lamine Yamal (9'), Dani Olmo (26').

Với lợi thế sân nhà, Barcelona được kỳ vọng giành 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu của Real Madrid. Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng xứ Catalonia bị dội gáo nước lạnh ở ngay giây 45. Ở một pha phòng ngự phạt góc, Marc Casado phá bóng lỗi khiến hàng thủ chủ nhà lâm vào thế bị động. Pablo Ibanez chớp cơ hội để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Alaves.

Sau bàn thua, Barca vùng lên mạnh mẽ. Lamine Yamal duy trì phong độ ấn tượng tại La Liga với bàn gỡ hòa ở ngay phút thứ 9. Từ pha căng ngang của Raphinha, Dani Olmo băng vào nhưng dứt điểm hụt. Yamal có mặt đúng lúc để đệm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Yamal góp công vào 3 bàn thắng trong 2 trận đấu đầu tiên của bản thân trên sân Camp Nou.

Đến phút 26, Raphinha tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống xâm nhập vùng cấm, trước khi chuyền ngang để Olmo giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Những phút cuối trận, Yamal có cơ hội hoàn tất cú đúp. Cầu thủ sinh năm 2007 rê qua thủ môn nhưng cú sút bằng chân phải lại đưa bóng tìm đến cột. Trước đó, tuyển thủ Tây Ban Nha còn bị trọng tài từ chối một quả phạt đền, sau tình huống đi bóng kỹ thuật trong vùng cấm Alaves.

Cục diện bảng xếp hạng: Barcelona tạm vươn lên dẫn đầu với 34 điểm, hơn Real Madrid 2 điểm.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.