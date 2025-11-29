Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barcelona 2-1 Alaves: Yamal tỏa sáng

  • Thứ bảy, 29/11/2025 21:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lúc 22h15 ngày 29/11, Barcelona tiếp đón Alaves trên sân nhà Camp Nou ở vòng 14 La Liga.

Tỷ số: Barcelona 2-1 Alaves

Cầu thủ ghi bàn: Pablo Ibanez (1'), Lamine Yamal (9'), Dani Olmo (26').

Với lợi thế sân nhà, Barcelona được kỳ vọng giành 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu của Real Madrid. Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng xứ Catalonia bị dội gáo nước lạnh ở ngay giây 45. Ở một pha phòng ngự phạt góc, Marc Casado phá bóng lỗi khiến hàng thủ chủ nhà lâm vào thế bị động. Pablo Ibanez chớp cơ hội để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Alaves.

Sau bàn thua, Barca vùng lên mạnh mẽ. Lamine Yamal duy trì phong độ ấn tượng tại La Liga với bàn gỡ hòa ở ngay phút thứ 9. Từ pha căng ngang của Raphinha, Dani Olmo băng vào nhưng dứt điểm hụt. Yamal có mặt đúng lúc để đệm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Barcelona anh 1Barcelona anh 2Barcelona anh 3Barcelona anh 4

Yamal góp công vào 3 bàn thắng trong 2 trận đấu đầu tiên của bản thân trên sân Camp Nou.

Đến phút 26, Raphinha tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống xâm nhập vùng cấm, trước khi chuyền ngang để Olmo giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Những phút cuối trận, Yamal có cơ hội hoàn tất cú đúp. Cầu thủ sinh năm 2007 rê qua thủ môn nhưng cú sút bằng chân phải lại đưa bóng tìm đến cột. Trước đó, tuyển thủ Tây Ban Nha còn bị trọng tài từ chối một quả phạt đền, sau tình huống đi bóng kỹ thuật trong vùng cấm Alaves.

Cục diện bảng xếp hạng: Barcelona tạm vươn lên dẫn đầu với 34 điểm, hơn Real Madrid 2 điểm.

Barcelona anh 5

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Aguero tiết lộ khả năng Messi trở lại Barcelona

Sergio Aguero tin rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể khoác áo Barcelona thêm một lần nữa trước khi treo giày.

14 giờ trước

Duy Anh

Barcelona Barcelona Alaves Yamal La Liga

    Đọc tiếp

    Umtiti tu dinh cao World Cup xuong day tram cam hinh anh

    Umtiti từ đỉnh cao World Cup xuống đáy trầm cảm

    2 giờ trước 21:11 29/11/2025

    0

    Sự nghiệp của Samuel Umtiti khép lại trong ánh sáng u buồn. Từ người hùng World Cup 2018, anh rơi vào vòng xoáy chấn thương, cô độc và những cơn trầm cảm mà không ai nhìn thấy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý