Barcelona 1-1 PSG: Rashford kiến tạo

Rashford đang có phong độ cao.
Tỷ số: Barcelona 1-1 PSG
Cầu thủ ghi bàn: Ferran Torres (19'), Seny Mayulu (39').
Diễn biến chính:
- Phút 14, Ferran Torres nhận bóng từ Yamal rồi vượt qua thủ môn nhưng không thể ghi bàn trước khung thành bỏ trống. Trung vệ Zabarnyi đã có pha phá bóng ngay trước vạch vôi.
- Phút 19, Barca tổ chức tấn công sau đường chuyền hỏng của Vitinha. Rashford xử lý một chạm từ cánh trái, đặt Torres vào vị trí không thể không ghi bàn.
- Phút 28, Rashford dứt điểm chân trái nhưng không thắng được hàng thủ lăn xả của PSG.
- Phút 30, Hakimi cứa lòng kỹ thuật từ rìa vùng cấm, buộc Szczesny phải vất vả cản phá.
- Phút 39, Mayulu tận dụng pha tắc bóng lỗi của Curbasi để dứt điểm quyết đoán từ sát vạch 16,5 m, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Thông tin lực lượng:
- Barcelona không có sự phục vụ của Joan Garcia, Gavi, Fermin, Raphinha và Ter Stegen vì chấn thương.
- PSG thiếu vắng Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia và Marquinhos.
Thống kê đáng chú ý:
- 7 trong 8 trận đấu của Barcelona mùa này có tổng cộng hơn 2,5 bàn thắng.
- Barcelona đã ghi được 2 bàn thắng trở lên ở 11 trong số 12 trận sân nhà gần nhất tại Champions League.
- Không có trận đấu nào trong 100 trận Champions League gần nhất của PSG kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
- Chỉ có 2 trong số 17 trận đấu gần nhất của PSG chứng kiến cả hai đội ghi bàn.
Sơ đồ chiến thuật
