Barca 'nội chiến' sau thảm bại 0-4 trước Atletico.

Thất bại 0-4 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi cúp Nhà vua Tây Ban Nha không chỉ khiến Barcelona choáng váng trên sân, mà còn kéo theo buổi sáng đầy căng thẳng ở đại bản doanh.

Theo Sport, cuộc nói chuyện giữa HLV Hansi Flick và các cầu thủ diễn ra khá đột ngột. Không phải buổi họp được lên lịch từ trước. Nó giống một phản ứng tự nhiên sau cú sốc. Flick nói thẳng về thái độ và cường độ thi đấu, nhất là trong hiệp một khi Barca bị cuốn đi quá nhanh và gần như không kịp thở.

Nhưng các cầu thủ cũng không im lặng nghe hết. Họ chia sẻ quan điểm của mình. Một số người cho rằng việc giữ nguyên lối đá pressing mạnh và hàng thủ dâng cao trong bối cảnh ấy là quá mạo hiểm. Atletico đã chờ sẵn phía sau. Và họ trừng phạt từng khoảng trống.

Đây không phải lần đầu mùa này Barca rơi vào tình cảnh đó. Trận hòa 3-3 với Club Brugge hay thất bại 1-4 trước Sevilla đều mang dáng dấp tương tự. Khi hệ thống vận hành trơn tru, nó rất cuốn hút. Nhưng khi thiếu mắt xích quan trọng, mọi thứ dễ vỡ.

Sự vắng mặt của Pedri và Raphinha khiến lối chơi của Flick mất đi hai điểm tựa lớn. Pedri giúp giữ nhịp và thoát pressing. Raphinha tạo chiều sâu và áp lực ở biên. Không có họ, Barca vừa thiếu sự mềm mại, vừa thiếu tốc độ trong những khoảnh khắc chuyển trạng thái.

Trong khi đó, đội bóng của Diego Simeone chơi đúng kiểu Atletico. Kỷ luật, chờ đợi và tung đòn chính xác. Những pha chạy chỗ từ tuyến hai và cách khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Barca được thực hiện gần như hoàn hảo.

Điều đáng chú ý là các cầu thủ Barca không yêu cầu thay đổi hoàn toàn triết lý. Họ chỉ muốn sự linh hoạt hơn. Thực dụng hơn khi cần. Nhất là ở những trận cầu lớn.

Barca vẫn đang dẫn đầu La Liga, hơn Real Madrid một điểm. Họ đã vào vòng 16 đội Champions League và có thể gặp PSG hoặc Monaco. Mùa giải chưa trôi khỏi tầm tay.

Nhưng trận thua tại Metropolitano giống như một lời nhắc. Lối chơi mạo hiểm luôn cần điều kiện phù hợp. Và đôi khi, sự cứng nhắc mới là thứ khiến một hệ thống mạnh mẽ trở nên mong manh.