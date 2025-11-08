Barca dậy sóng vì 'thần đồng' mắc bệnh như Messi

Tài năng trẻ La Masia, David Moreno, đối mặt vấn đề tăng trưởng và có thể phải tiêm hormone như Messi trước kia.

David Moreno được mệnh danh là "viên ngọc quý sáng giá nhất" tại học viện La Masia hiện tại.

Theo Mundo Deportivo, David Moreno, cậu bé 13 tuổi được mệnh danh là "viên ngọc quý sáng giá nhất" tại học viện La Masia của Barcelona, đang phải tạm dừng hành trình chinh phục giấc mơ vì những vấn đề tăng trưởng ở giai đoạn đầu dậy thì.

Dù các bác sĩ khẳng định tình trạng của cậu không nghiêm trọng và sự trở lại đang ở rất gần - ban lãnh đạo Barca lo ngại chứng rối loạn tăng trưởng tạm thời có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển thể chất toàn diện của Moreno.

Trường hợp của Moreno đang được các chuyên gia y tế thể thao và ban huấn luyện trẻ của Barcelona theo dõi y tế chặt chẽ, đồng thời không loại trừ khả năng tiêm hormone như Messi trước kia.

Một nguồn tin tại La Masia tiết lộ: “David là tài năng đặc biệt, nhưng cơ thể cậu ấy đang trong giai đoạn thay đổi lớn. Những vấn đề này cần chế độ dinh dưỡng và chăm sóc y tế đặc biệt”.

Moreno, sinh năm 2012 tại vùng ngoại ô Barcelona, được La Masia chiêu mộ từ lò đào tạo địa phương khi mới 8 tuổi. Cậu bé nhanh chóng nổi lên như "Messi mới" nhờ khả năng rê bóng lắt léo, chuyền bóng chính xác và ghi bàn.

Mùa giải 2024/25, Moreno ghi 18 bàn và 12 kiến tạo chỉ trong 22 trận cho đội U13, giúp Barcelona vô địch giải trẻ Catalonia và lọt vào chung kết giải quốc tế Iberdrola C

Tuy nhiên, từ tháng 7/2025, Moreno bắt đầu cảm thấy đau đầu gối và mỏi cơ bắp chân, dấu hiệu điển hình của bệnh về tăng trưởng. Tài năng trẻ này phải nghỉ thi đấu từ tháng 8, bỏ lỡ các trận giao hữu quan trọng với Real Madrid và Ajax.

Trong thời gian này, La Masia áp dụng chương trình phục hồi đặc biệt gồm dinh dưỡng, bổ sung canxi, vitamin D và protein cao để hỗ trợ xương khớp phát triển đều.