Báo Trung Quốc giận dữ sau trận thua của Bắc Kinh Quốc An

Thất bại 1-2 trước Công An Hà Nội ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two tối 27/11 không chỉ khiến Bắc Kinh Quốc An sớm dừng bước, mà còn châm ngòi cho làn sóng giận dữ từ truyền thông Trung Quốc.

Bắc Kinh Quốc An bị loại khỏi AFC Champions League Two.

Tại Hàng Đẫy, đội khách khởi đầu thuận lợi khi Liangming Lin trừng phạt sai lầm của thủ môn Filip Nguyễn để mở tỷ số ngay phút 11. Tuy nhiên, thế trận đảo chiều trong hiệp hai. Steffen Mauk gỡ hòa 1-1 trước khi Nguyễn Đình Bắc tung cú dứt điểm quyết định ở phút 90, hoàn tất màn lội ngược dòng cho CAHN.

Tấm thẻ đỏ muộn của Yongjing Cao càng khiến thất bại của Bắc Kinh Quốc An thêm phần ê chề. Trận thua này cũng khiến đại diện của Trung Quốc chia tay AFC Champions League Two sớm một lượt trận.

Ngay sau trận đấu, các trang thể thao lớn tại Trung Quốc lập tức phản ứng dữ dội. CCTV Sports mô tả Bắc Kinh Quốc An “bị Hà Nội lật ngược thế cờ và bị loại sớm một vòng trước khi vòng bảng kết thúc”, đồng thời nhận định đội bóng này “trả giá vì phung phí cơ hội và đánh mất tập trung ở thời điểm then chốt”.

Zhibo8, một trong những chuyên trang bóng đá có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc, dùng giọng điệu gay gắt hơn, gọi trận đấu là “một đêm tự sát chiến thuật”. Bài tường thuật nhấn mạnh các cơ hội bị bỏ lỡ của Zhang Yuning và bàn gỡ hòa của CAHN là “đòn đánh gãy ý chí Bắc Kinh Quốc An”. Khoảnh khắc Đình Bắc ấn định chiến thắng được mô tả là “cú đâm chí mạng từ đội bóng Việt Nam chơi với quyết tâm lớn hơn”.

PP Sports tiếp tục chỉ ra đây là phần nối dài của “chuỗi sa sút mà Bắc Kinh Quốc An không thể thoát ra”. Trang này cho rằng đội bóng Trung Quốc “thiếu bản lĩnh khi dẫn trước, không duy trì được nhịp đấu và sụp đổ khi sức ép tăng cao”.

Trên các nền tảng như QQ Sports và Weibo, mức độ chỉ trích còn mạnh mẽ hơn. Nhiều bình luận cho rằng “ngay cả trước một CLB Việt Nam, Bắc Kinh Quốc An cũng không thể hiện được đẳng cấp” hay “bóng đá Trung Quốc lại cúi đầu ở sân chơi châu Á”. Một số cây bút nhắc lại trận hòa 2-2 ở lượt đi như lời cảnh báo đã bị phớt lờ, và thất bại 1-2 tại Hà Nội chỉ là “kết cục tất yếu”.

Bắc Kinh Quốc An rời Hàng Đẫy trong sự thất vọng lớn, nhưng dư chấn mạnh nhất đến từ truyền thông trong nước. Thất bại trước CAHN không chỉ khép lại hành trình tại vòng bảng, mà còn phơi bày rõ khoảng cách ngày càng lớn giữa bóng đá Trung Quốc và những đối thủ trong khu vực.

Với họ, trận thua này được xem như “chiếc gương soi lại sự thật phũ phàng mà Bắc Kinh Quốc An và cả bóng đá Trung Quốc buộc phải đối diện”.