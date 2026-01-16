Báo Thái Lan chỉ ra thành công của U23 Việt Nam

Truyền thông Thái Lan có những phân tích đáng chú ý về hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam xuất sắc toàn thắng ở vòng bảng. Ảnh: AFC

Theo Naewna, thành công của U23 Việt Nam không đến từ yếu tố may rủi mà là kết quả của một lộ trình đầu tư dài hạn, bài bản và nhất quán. Đội hình hiện tại của U23 Việt Nam được xây dựng trên nền tảng kế thừa vững chắc, với phần lớn cầu thủ chinh chiến cùng nhau ở nhiều giải đấu lớn.

Nhiều gương mặt từng giành HCV SEA Games 33 và đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á tiếp tục đóng vai trò trụ cột, tạo nên sự ổn định ở cấp độ trẻ.

Bên cạnh đó, việc HLV Kim Sang-sik mạnh dạn trao cơ hội cho những nhân tố mới giúp U23 Việt Nam duy trì được sự tươi mới trong lối chơi. Sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ được xem là chìa khóa giúp đội bóng vận hành trơn tru và thích nghi tốt trước các đối thủ khác nhau.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam gây ấn tượng. Ảnh: AFC

Đáng chú ý, Naewna dành nhiều lời khen cho vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Quyết định tạm dừng V.League trong thời gian dài để ưu tiên cho kế hoạch tập trung của U23 được đánh giá là bước đi táo bạo nhưng hiệu quả, cho phép ban huấn luyện có đủ thời gian hoàn thiện chiến thuật và tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Thái Lan thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý và chuẩn bị của bóng đá nước này. Việc thiếu sự phối hợp giữa liên đoàn và các CLB, cùng tư duy chuẩn bị mang tính đối phó, đã khiến U23 Thái Lan hụt hơi tại các giải đấu lớn.

Theo Naewna, nếu không sớm thay đổi cách làm, khoảng cách giữa bóng đá Thái Lan và những đối thủ trong khu vực như Việt Nam sẽ ngày càng bị nới rộng.

