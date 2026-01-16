Khuất Văn Khang chỉ ra yếu tố then chốt để đánh bại UAE

Trong khi Khuất Văn Khang mang theo những bài học đắt giá từ quá khứ, tiền đạo Ali Al Memari của UAE lại tin rằng sự kỷ luật và tập trung sẽ giúp đội bóng Tây Á lần đầu chạm tay vào giấc mơ bán kết.

Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất bên phía U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang từng hai lần góp mặt ở các trận tứ kết châu lục vào các năm 2022 và 2024. Tuy nhiên, ký ức về những thất bại vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tiền vệ này.

“Tôi đã từng thi đấu hai trận tứ kết trước đây. Trong cả hai trận, đội chúng tôi đều chơi khá tốt nhưng lại thua vì thiếu tập trung và những sai lầm không đáng có", Khuất Văn Khang chia sẻ thẳng thắn.

Theo tiền vệ của U23 Việt Nam, chính từ những cú vấp ấy giúp anh rút ra những bài học quan trọng. “Sau hai trận đấu đó, chúng tôi hiểu rằng sự tập trung là yếu tố then chốt. Toàn đội luôn nhắc nhở và hỗ trợ lẫn nhau để hạn chế sai sót, tránh những khoảnh khắc mất tập trung. Chắc chắn mọi người sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất", Khuất Văn Khang nhấn mạnh.

Văn Khang cùng đồng đội đặt thành tích cao ở giải đấu năm nay.

U23 Việt Nam bước vào vòng knock-out với hành trang là thành tích toàn thắng cả ba trận vòng bảng, điều chưa từng có một đại diện Đông Nam Á nào làm được. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không chỉ dừng lại ở tấm vé bán kết, mà còn là vượt qua cột mốc á quân từng đạt được vào năm 2018.

“Đây là giải đấu thứ ba của tôi ở cấp độ này. Chúng tôi sẽ cố gắng tiến xa nhất có thể, nhưng điều đó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các cầu thủ luôn động viên nhau, tuân thủ chiến thuật và cùng chiến đấu vì màu cờ sắc áo", Khuất Văn Khang khẳng định.

Ở phía đối diện, U23 UAE cũng mang theo khát khao không kém. Dù thừa nhận sức mạnh của Việt Nam, tiền đạo Ali Al Memari cho biết đội bóng của anh không muốn dừng lại ở cột mốc tứ kết.

“Tất nhiên, chúng tôi rất vui khi lọt vào tứ kết, nhưng đây không phải là mục tiêu cuối cùng", Al Memari nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình, bắt đầu từ trận đấu ngày mai".

Al Memari là nhân tố nổi bật của UAE ở vòng bảng, ghi hai bàn thắng quan trọng giúp đội giành vé đi tiếp. Anh mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Qatar ở trận ra quân bảng B, trước khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 với Syria, kết quả đủ để đưa UAE vào vòng 8 đội mạnh nhất.

“Vòng bảng và vòng loại trực tiếp hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng và giờ mọi sự tập trung đều dồn cho trận đấu sắp tới", tiền đạo này chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo từ ban huấn luyện.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và UAE diễn ra lúc 22h30 đêm nay (16/1).

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.