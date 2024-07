Báo Tây gợi ý du khách nên ăn bánh xèo khi đến Việt Nam

TravelPulse xếp Việt Nam là điểm đến đầu tiên trên hành trình khám phá ẩm thực châu Á. Trong đó, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ gợi ý du khách nên thử bánh xèo, gỏi cuốn.

Bánh xèo gây ấn tượng với du khách với lớp vỏ giòn rụm. Ảnh: @foodandpooch.

Trong bài viết "Culinary Delights: Must-Try Foods on Your Next Asian Adventure (tạm dịch: Những điều thú vị về ẩm thực: Món ăn nên thử cho chuyến vi vu châu Á tiếp theo)" đăng vào ngày 12/7, TravelPulse đặt Việt Nam ở vị trí đầu tiên trên chuyến hành trình khám phá ẩm thực châu lục này.

"Bản đồ ẩm thực đa dạng của châu Á mang đến một bữa tiệc vị giác thịnh soạn mà ở đó mỗi quốc gia đều có hương vị và món ăn độc đáo", TravelPulse nhận xét.

Về đặc sản Việt Nam, chuyên trang du lịch Mỹ gợi ý thực khách nên làm ấm bụng bằng một bát phở nóng. Sau đó là bánh xèo, một dạng bánh mỏng với lớp vỏ vàng giòn, phần nhân đa dạng từ tôm, mực và thịt hoặc gỏi cuốn, chả giò tươi ăn kèm với rau. Đây là những món ăn thể hiện sự hài hòa hương vị và nguyên liệu tươi.

Món tempura do TravelPulse gợi ý. Ảnh: @akiko.oman.

Bánh xèo cũng được CNN bình chọn là một trong số món ăn đường phố được yêu thích nhất trong năm 2016. Thời điểm Michelin đổ bộ Việt Nam, cuốn cẩm nang cũng liên tục thêm các quán bánh xèo thâm niên vào danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon giá cả phải chăng). Khi nhắc đến món bánh này, một số du khách ví bánh bèo như bánh crêpe của Pháp.

Địa điểm tiếp theo trên chặng đường tìm hiểu ẩm thực châu Á do TravelPulse gợi ý là Thái Lan với món pad Thái và súp tom yum đặc trưng. Kế đến là Ấn Độ. TravelPulse đánh giá cao cà ri cà chua, cơm trộn biryani và gà bơ tại tọa độ này.

Đến với Nhật Bản, đơn vị này lại nhấn mạnh tempura (hải sản chiên giòn ăn kèm rau) thay vì sushi hay mì ramen - một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực xứ sở hoa anh đào.