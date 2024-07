2 quán bar Việt Nam lọt top tốt nhất châu Á

The Hudson Room (Hà Nội) là một trong số đại điện của Việt Nam nằm trong top 51-100 quán bar tốt nhất châu Á 2024 do 50 Best bình chọn. Danh sách 1-50 cơ sở sẽ được công bố vào 16/7.

The Hudson Room lấy cảm hứng từ New York những năm 1920. Ảnh: @hudsonroomshanoi. Asia's 50 Best Bars 2024 là giải thưởng vinh danh các cơ sở đồ uống tốt nhất dựa trên các tiêu chí khắt khe của 50 Best (tổ chức chuyên về lĩnh vực ẩm thực và đồ uống thuộc tập đoàn truyền thông hàng đầu thế giới William Reed, có trụ sở tại Anh), trong đó, khoảng 260 chuyên gia trong ngành tham gia bình chọn. Trong danh sách 51-100 cơ sở vừa được công bố ngày 9/7, The Hudson Room - quầy bar lấy cảm hứng từ New York những năm 1920 nằm tại tầng thượng khách sạn Capella Hà Nội - đứng ở vị trí thứ 81/100, sau JungleBird của Kuala Lumpur và trước Southbank Cafe + Lounge từ thành phố Muntinlupa (Philippines). Người đứng sau danh hiệu này là Patrick Nguyen (tổ trưởng pha chế) và Sean Halse (quản lý quầy bar). "Giải thưởng là minh chứng cho sự cống hiến của đội ngũ nhân viên tại quán. Chúng tôi hướng đến trải nghiệm đặc biệt, hương vị đồ uống vượt qua ranh giới phạm trù pha chế thông thường", Patrick chia sẻ. Không gian bên trong quầy bar ở Hà Nội lọt top 100 quán xuất sắc châu Á. Ảnh: @hudsonroomshanoi. Ngoài phục vụ thức uống có cồn, The Hudson Room là một trong những nhà hàng rooftop, điểm tổ chức sự kiện tại Hà Nội. Lấy cảm hứng từ nhà ga trung tâm New York, cơ sở tái hiện lại nền ẩm thực phong phú những năm 1920 với những loại hàu Pháp thượng hạng, trứng cá muối hoàng kim kết hợp với đa dạng loại rượu sâm panh, rượu vang. Drinking & Healing (Hồ Tùng Mậu) ở đầu cầu TP.HCM là đại diện tiếp theo góp mặt trong danh sách này. Theo 50 Best, không gian quán rượu này gợi cho du khách cảm giác về thành phố New York xưa. Bên cạnh đó, Drinking & Healing sử dụng một số nguyên liệu địa phương để tạo câu chuyện riêng như ly bourbon tẩm dâu tây kết hợp với rượu vermouth ngọt ngào gợi nhớ về Đà Lạt. Một ly cocktail tại đây có giá trung bình khoảng 9 USD , khoảng 228.000 đồng.

