Người Tây Ban Nha đuổi khách

Du lịch quá mức gây áp lực lên các dịch vụ y tế, quản lý chất thải, cung cấp nước và nhà ở tại Tây Ban Nha. Người dân xuống đường biểu tình, phun nước trực diện để phản đối du khách.

Các cuộc biểu tình tuần trước chống lại du lịch ở quần đảo Canary. Ảnh: @Willy Veleta.

Khoảng 3.000 người dân Tây Ban Nha đến từ 140 tổ chức khác nhau xuống đường biểu tình chống nạn quá tải du lịch hôm 6/7, theo Euronews. Trong khi đó, các khách sạn, nhà hàng vờ đóng cửa trước tình trạng trên.

Tại Barcelona, người biểu tình xịt nước vào du khách, thể hiện sự phản đối du lịch đại chúng. Họ tuần hành qua các khu vực trung tâm, hô vang "khách du lịch hãy về nhà" ("tourists go home") và xịt súng nước vào những người đang ngồi ăn uống. Trong khi những người khác mang theo các biển hiệu có khẩu hiệu bao gồm "Barcelona không phải để kinh doanh". ("Barcelona is not for sale"), CNN đưa tin.

Các chuyên gia cho rằng một số thành phố ở nước này và khu vực cộng đồng tự trị Catalonia sẽ lập kỷ lục mới về lượng khách vào mùa hè năm nay.

Hiện, Barcelona là thành phố được ghé thăm nhiều nhất của Tây Ban Nha với 12 triệu người mỗi năm. Trong đó có du khách đến bằng tàu du lịch.

Số lượng khách ngày càng tăng đang gây áp lực lên các dịch vụ y tế, quản lý chất thải, nguồn cung cấp nước và nhà ở. Việc tăng cường xây dựng khách sạn và phát triển nhà ở gây nguy hiểm cho các di tích lịch sử, đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên.

Hội đồng thành phố gần đây đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng thuế du lịch lên đến 4 euro/người, tương đương khoảng 110.000 đồng, từ tháng 10.

Người dân viết biểu ngữ trên bảng, thậm chí in lên áo nhằm chống nạn du lịch quá mức ở quần đảo Canarias. Ảnh: @TereCoello.

Bên cạnh thủ đô và vùng Catalonia, một số điểm nóng du lịch khác của Tây Ban Nha cũng đang đấu tranh nhằm kiểm soát khủng hoảng nhà ở - một trong những tác động cấp bách nhất của du lịch quá mức tại Tây Ban Nha hiện nay - theo Euronews.

Người dân địa phương Málaga bày tỏ sự thất vọng vào đầu năm nay bằng cách viết lên tường, cửa ra vào một số cửa hàng khu vực trung tâm thành phố. Khẩu hiệu bao gồm từ nhẹ như "đây từng là nhà của tôi" (antes esta era mi casa) và "đây từng là trung tâm thành phố" (antes esto era el centro) cho đến "về ngôi nhà chết tiệt của bạn đi" (a tu puta casa), "khách du lịch bốc mùi" (apestando a turista).

Theo Euronews, câu chuyện tái lập trên khắp đất nước là chủ nhà đuổi người dân thuê dài hạn để nhường chỗ cho khách du lịch, đẩy giá thuê nhằm tiếp cận giới thu nhập cao.

Báo cáo từ Ecologists in Action (một liên minh cấp cơ sở của Tây Ban Nha gồm 300 nhóm sinh thái) cảnh báo gần 34% dân số địa phương, tức khoảng 800.000 người, có nguy cơ lâm vào tình trạng đói nghèo hoặc bị xã hội bài trừ do áp lực từ du lịch đại chúng.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra trong năm nay trên khắp đất nước từ Ibiza đến Malaga, Menorca. Quần đảo Canary đang trải qua một tình huống nghiêm trọng tương tự. Hơn 10 triệu du khách nước ngoài chọn địa điểm này cho kỳ nghỉ hè mỗi năm. Dân địa phương được cho là đang ngủ trong ôtô và hang động do giá nhà tăng vọt.