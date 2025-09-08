Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tối 8/9, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và đường đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 8/9, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19 giờ ngày 8/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Đến 7 giờ ngày 9/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới như vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh," Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm lưu ý.