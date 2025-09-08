Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

  • Thứ hai, 8/9/2025 21:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 8/9, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bao so 7 Tapah anh 1

Vị trí và đường đi của bão số 7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 8/9, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 19 giờ ngày 8/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Đến 7 giờ ngày 9/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới như vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh," Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Bão số 7 đổ bộ Trung Quốc hôm nay, hai tác động đến Việt Nam

Đêm qua, bão số 7 đã di chuyển rất nhanh, dự báo đi vào đất liền ngay sáng nay (8/9).

14 giờ trước

TP.HCM mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 7

Từ chiều đến tối 7/9, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn kéo dài. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 7 trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình…

26:1567 hôm qua

Bão số 7 Tapah mạnh thêm, tuần tới miền Bắc mưa xối xả kéo dài 3 ngày

Chiều nay, bão số 7 Tapah mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 13, trên đất liền nước ta, tuần tới, vùng núi và trung du Bắc Bộ hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 300 mm.

28:1668 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://www.vietnamplus.vn/bao-so-7-di-sau-vao-dat-lien-trung-quoc-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-post1060648.vnp

Thắng Trung/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 7 Tapah Bão Áp thấp nhiệt đới Bão số 7 Bão Tapah Bão số 7 Tapah Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

      Đọc tiếp

      Bạn có thể quan tâm

      XEM NHIỀU

      Xem thêm

      Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

      Từ chối Đồng ý