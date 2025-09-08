Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 7 đổ bộ Trung Quốc hôm nay, hai tác động đến Việt Nam

  • Thứ hai, 8/9/2025 09:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm qua, bão số 7 đã di chuyển rất nhanh, dự báo đi vào đất liền ngay sáng nay (8/9).

Vào 4h sáng nay (8/9), tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13. Như vậy, chỉ trong hơn một ngày, bão đã tăng gần 3 cấp.

Bao so 7 Tapah anh 1

Bão số 7 di chuyển rất nhanh, đổ bộ ngay sáng nay (8/9).

Dự báo trong ngày hôm nay, bão tiếp tục tốc độ di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngay trong sáng nay. Đến 16h chiều nay, tâm bão ở sâu trong đất liền tỉnh Quảng Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm nay, bão đổi hướng tây tây bắc, tiếp tục di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4h sáng 9/9, tâm vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ dưới cấp 6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù không đổ bộ nước ta nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía đông của Bắc Bộ vẫn có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh từ hôm nay.

Ngoài ra, từ ngày mai đến đêm 10/9, tàn dư sau bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ với lượng mưa từ 70 tới 150 mm, có nơi trên 300 mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời gian này cũng có mưa dông rải rác. Khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều, trong đó nhiều cơn bão/áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh và khó lường.

Dự báo từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khoảng một nửa trong số đó (3-4 cơn) có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam. Không khí lạnh năm nay được nhận định đến sớm, kết hợp với bão nhiều có thể gây ra một mùa mưa lũ phức tạp ở miền Trung.

TP.HCM mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 7

Từ chiều đến tối 7/9, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn kéo dài. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 7 trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình…

14 giờ trước

Bão số 7 Tapah mạnh thêm, tuần tới miền Bắc mưa xối xả kéo dài 3 ngày

Chiều nay, bão số 7 Tapah mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 13, trên đất liền nước ta, tuần tới, vùng núi và trung du Bắc Bộ hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 300 mm.

16 giờ trước

Bão số 7 có thể gây mưa lớn cho miền Bắc nước ta

Dự báo sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, trôi theo hướng tây về phía nước ta, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho miền Bắc.

43:2578 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/bao-so-7-do-bo-trung-quoc-hom-nay-hai-tac-dong-den-viet-nam-post1776262.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 7 Tapah Bão Bão số 7 Bão Tapah Bão số 7 Tapah Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý