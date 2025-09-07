Bão số 7 Tapah mạnh thêm, tuần tới miền Bắc mưa xối xả kéo dài 3 ngày

Chiều nay, bão số 7 Tapah mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 13, trên đất liền nước ta, tuần tới, vùng núi và trung du Bắc Bộ hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 300 mm.

Tin bão số 7 Tapah

Chiều nay, bão số 7 Tapah đã mạnh thêm, tăng lên cấp 9-10, hướng về đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 7 Tapah trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 7 Tapah cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Tây Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 7 Tapah. Nguồn: NCHMF.

Đến 16h ngày 8/9, bão số 7 Tapah trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Lúc 16h ngày 9/9, bão số 7 Tapah trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 7/9, ngày 8/9/2025

Trên đất liền nước ta, chiều tối và đêm hôm nay 7/9, từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm. Nguy cơ mưa xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt 80 mm chỉ trong 3 giờ.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Trị, Khánh Hoà, Quảng Ngãi.

Quảng Trị: Đakrông, Hướng Lập, Khe Sanh.

TP Đà Nẵng: Trà Giáp, Đắc Pring, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Phước Hiệp, Phước Trà, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Tập, Việt An,

Quảng Ngãi: Ba Vinh, Ba Động, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Minh Long, Mộ Đức, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thiện Tín.

Khánh Hòa: Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Lâm, Khánh Vĩnh, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Phước Hà, Suối Dầu, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh.

Đêm 7/9 và ngày 8/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ 9/9 đến đêm 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Nguy cơ mưa lớn trên 100 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 7/9, ngày 8/9/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và dông. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.