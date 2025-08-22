Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão số 5 sẽ đi rất nhanh, tăng cấp rất mạnh

  Thứ sáu, 22/8/2025 23:30 (GMT+7)
Dự báo khi vào Biển Đông trong đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, có thể di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Vào 19h hôm nay 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía tây đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Bao so 5 bien Dong anh 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão số 5.

Dự báo ngay trong đêm nay (22/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành bão số 5 và di chuyển rất nhanh với vận tốc khoảng 20-25 km/h.

Đến 19h ngày 23/8, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 280 km về phía đông đông bắc với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Theo các chuyên gia, bão số 5 gặp những điều kiện rất thuận lợi để có thể phát triển mạnh. Dự báo trong đêm 23 và ngày 24/8, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km và tăng thêm hai cấp.

Đến 19h ngày 24/8, bão di chuyển đến vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Dự báo trong đêm 24 và ngày 25/8, bão số 5 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Thời điểm gần vùng biển ven bờ Bắc Trung Bộ, bão có thể đạt cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Đài Trung tâm Dự báo Khí tượng Trung hạn châu Âu (ECMWF) nhận định, thời điểm áp sát đất liền nước ta vào khoảng ngày 25/8, bão có thể mạnh tới 12-13, giật cấp 15. Trong khi đó, Hệ thống Dự báo Toàn cầu GFS của Mỹ nhận định kịch bản xấu hơn, bão có thể mạnh cấp 13-14, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Với kịch bản hiện tại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, vùng biển từ Thanh Hóa-Đà Nẵng từ ngày 25/8 bắt đầu có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Về mưa lớn, ngay từ đêm 24/8, hoàn lưu rìa phía tây của cơn bão đã gây mưa cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trọng tâm mưa có thể từ Thanh Hoá đến Huế với cường độ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ đêm 24 đến ngày 27/8 có thể từ 150 tới 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, diễn biến bão còn phức tạp, khó lường, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất để chủ động phòng tránh.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

