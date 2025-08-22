Bão số 5 sẽ đi rất nhanh, tăng cấp rất mạnh

Dự báo khi vào Biển Đông trong đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, có thể di chuyển rất nhanh với tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Vào 19h hôm nay 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía tây đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão số 5.

Dự báo ngay trong đêm nay (22/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành bão số 5 và di chuyển rất nhanh với vận tốc khoảng 20-25 km/h.

Đến 19h ngày 23/8, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 280 km về phía đông đông bắc với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Theo các chuyên gia, bão số 5 gặp những điều kiện rất thuận lợi để có thể phát triển mạnh. Dự báo trong đêm 23 và ngày 24/8, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km và tăng thêm hai cấp.

Đến 19h ngày 24/8, bão di chuyển đến vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Dự báo trong đêm 24 và ngày 25/8, bão số 5 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Thời điểm gần vùng biển ven bờ Bắc Trung Bộ, bão có thể đạt cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Đài Trung tâm Dự báo Khí tượng Trung hạn châu Âu (ECMWF) nhận định, thời điểm áp sát đất liền nước ta vào khoảng ngày 25/8, bão có thể mạnh tới 12-13, giật cấp 15. Trong khi đó, Hệ thống Dự báo Toàn cầu GFS của Mỹ nhận định kịch bản xấu hơn, bão có thể mạnh cấp 13-14, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Với kịch bản hiện tại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, vùng biển từ Thanh Hóa-Đà Nẵng từ ngày 25/8 bắt đầu có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Về mưa lớn, ngay từ đêm 24/8, hoàn lưu rìa phía tây của cơn bão đã gây mưa cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trọng tâm mưa có thể từ Thanh Hoá đến Huế với cường độ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ đêm 24 đến ngày 27/8 có thể từ 150 tới 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, diễn biến bão còn phức tạp, khó lường, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất để chủ động phòng tránh.