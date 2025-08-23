Bão số 5 Kajiki hình thành trên Biển Đông

Cơn bão số 5 Kajiki đã hình thành trên Biển Đông, di chuyển nhanh, có thể đạt cấp cực đại 12, Bắc Bộ và Thanh Hoá - Huế sắp có mưa to, gió mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng nay 23/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) chỉ sau chưa đến 12 giờ đi vào Biển Đông. Bão di chuyển nhanh với tốc độ 20-25 km/h, cường độ cực đại có thể đạt cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 5. Nguồn: NCHMF.

Từ đêm 24/8, các khu vực trên đất liền Bắc Bộ, Thanh Hoá - Huế bắt đầu mưa to, gió mạnh.

Lúc 7h, vị trí tâm bão số 5 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 sẽ ở vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Khoảng 7h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki đến vùng biển từ Thanh Hóa tới Huế, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Dự báo hiện tại cho thấy, đây là cấp cực đại của cơn bão này. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế.

Đến 7h ngày 26/8, bão số 5 sẽ vào đất liền khu vực Trung Lào, di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do tác động của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ đêm 24/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Vùng ven biển Thanh Hoá - Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,3-3,7 m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 3,1-3,4 m, tại Cửa Gianh (Quảng Trị) 1,7-2 m.

"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 150-300 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt 200 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Từ 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông; TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông.

Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.