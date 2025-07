"24h tới, bão số 4 có xu hướng dịch chuyển ra ngoài Biển Đông và di chuyển theo hướng Đông Bắc". Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Mai Văn Khiêm.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 lúc 7 giờ, ngày 24/7, từ Hệ thống giám sát thiên tai. Ảnh: TTXVN.

Theo Giám đốc Mai Văn Khiêm, hiện vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11; bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15 km/h.

Đến 19 giờ ngày 24/7, bão trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 25/7, bão trên khu vực phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25-30 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp"Do tác động của bão, ùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12,, sóng cao 4-6 m. Biển động rất mạnh", ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra khuyến cáo: Để đảm bảo an toàn, các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương nằm trên khu vực vùng biển chịu ảnh hưởng bởi bão tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền tại khu neo đậu...

Đồng thời, các ngành chức năng và địa phương rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; kiên quyết sơ tán, không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước và trong khi bão đổ bộ.