Bão số 4 di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, sức gió mạnh giật cấp 11

Hướng di chuyển của bão số 4 lúc 4h ngày 24/7. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 16h ngày 24/7, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 10-15 km/giờ; trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 4h ngày 25/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20- 25 km/giờ; trên đất liền phía Bắc của bán đảo Lu Dông (Philippines) với cấp 8, giật cấp 10; Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 25-30 km/giờ, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6 m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn

Từ ngày 24/7 đến đêm 25/7, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 100 mm/3giờ).

Ngoài ra chiều và đêm 24/7, ở cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An

Từ 4 giờ ngày 23/7 đến 4 giờ ngày 24/7, khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Lang Chánh 98,4 mm (Thanh Hóa); Văn phòng điều hành 58,4 mm (Nghệ An)...

Từ 22 giờ 23/7 đến 4 giờ 24/7, khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như: Kim Bon 73,6 mm (Sơn La); Cao Răm 93,4 mm (Phú Thọ); Hồng Ca 112,4 mm (Lào Cai)...

Dự báo khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La từ 10-20 mm, có nơi trên 50 mm; Lào Cai từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm; Phú Thọ từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm; Nghệ An từ 1-5 mm, có nơi trên 20 mm; Thanh Hóa ít mưa.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Kim Bon, Song Khủa; Bình Thuận, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Chiềng Sại, Co Mạ, Lóng Sập, Mường Bám, Mường Bang, Mường Chiên, Mường Cơi, Mường É, Mường Giôn, Nậm Lầu, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Tân Phong, Tân Yên, Thuận Châu, Vân Hồ, Xím Vàng (Sơn La).

Cao Dương, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Hoa, Vạn Xuân; Cẩm Khê, Chí Tiên, Đan Thượng, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng Cương, Minh Hòa, Mường Bi, Phú Khê, Quyết Thắng, Sơn Lương, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thượng Long, Tiên Lương, Trung Sơn, Văn Lang, Vĩnh Chân, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập; Bản Nguyên, Bằng Luân, Bao La, Chân Mộng, Cự Đồng, Đào Xá, Đồng Lương, Đông Thành, Hiền Quan, Hùng Việt, Hy Cương, Lai Đồng, Lâm Thao, Liên Minh, Long Cốc, Mai Châu, Ngọc Sơn, phường Âu Cơ, phường Kỳ Sơn, phường Phong Châu, phường Phú Thọ, Quảng Yên, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Sơn, Tây Cốc, Thọ Văn, Thu Cúc, Toàn Thắng, Tu Vũ, Vân Bán, Vân Sơn, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lũng (Phú Thọ).

Chấn Thịnh, Hưng Khánh, Lương Thịnh, phường Âu Lâu, Quy Mông, Trấn Yên; Bảo Yên, Khánh Hòa, Mỏ Vàng, phường Nam Cường, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phúc Khánh, Thượng Bằng La, Văn Chấn, Việt Hồng; Bảo Ái, Bảo Hà, Châu Quế, Đông Cuông, Gia Hội, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lục Yên, Mậu A, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Phúc Lợi, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Thượng Hà, Trạm Tấu, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Yên Bình (Lào Cai).

Đồng Lương, Linh Sơn, Bát Mọt, Cổ Lũng, Minh Sơn, Ngọc Liên, Phú Lệ, Pù Luông, Quý Lương, Sơn Điện, Trung Sơn, Trung Thành, Xuân Chinh, Yên Nhân (Thanh Hóa).Bắc Lý, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Quế Phong, Tam Thái, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Na (Nghệ An).