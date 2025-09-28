Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4

Đến sáng 28/9, bão số 10 cách Đà Nẵng khoảng 150 km, sức gió mạnh cấp 12 giật 15, di chuyển nhanh, gây nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4.

Bão số 10 di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4 Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, bão số 10 có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 6h ngày 28/9, tâm bão số 10 (Bualoi) cách Bắc Quảng Trị khoảng 360 km về phía đông đông nam, cách TP Đà Nẵng khoảng 150 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h, giảm tốc so với trước đó.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là cơn bão mạnh, tốc độ nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại thiên tai, gồm gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Cấp độ rủi ro thiên tai lên mức 3-4, trong đó khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị được cảnh báo cấp 4 từ sáng 29/9.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 10 phát lúc 5h ngày 28/9. Ảnh: Nchmf.

Sóng lớn trên biển, mưa hàng trăm mm ở nhiều nơi

Trên biển, phía Tây Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có gió cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, bao gồm Hòn Ngư, Lý Sơn, Cồn Cỏ, gió có thể đạt cấp 13, giật cấp 16, sóng cao 7 m, đủ sức đánh chìm tàu trọng tải lớn. Bắc vịnh Bắc Bộ, gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, gió tăng lên cấp 8-9, giật 11, sóng cao 3-5 m.

Ven biển từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh dự báo nước dâng 0,5-1,5 m, cao nhất từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, cửa sông tối và đêm 28/9 rất cao.

Ảnh vệ tinh bão Bualoi lúc 6h sáng 28/9. Ảnh: NCHMF.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và ven bờ trong bão "cực kỳ nguy hiểm", có thể phá hủy tàu vận tải, tàu du lịch, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè, tuyến đường ven biển.

Trên đất liền từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9; từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió tăng lên cấp 10-12, giật 14, có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà cửa. Ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9.

Mưa lớn diện rộng từ 28 đến 30/9 ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ngãi, lượng phổ biến 100-300 mm, nhiều nơi trên 600 mm.

Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Quảng Trị mưa 200-400 mm. Cảnh báo mưa cực lớn >200 mm/3h, dễ gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trẻ em dùng bè tạm để vượt qua con phố ngập nước sau mưa lớn do bão Bualoi, tại Dela Paz, thành phố Binan, tỉnh Laguna, Philippines, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Bão di chuyển "khó lường"

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão số 10 có mắt bão hình thành rõ, hoàn lưu rộng, tốc độ 30-40 km/h khiến việc dự báo đường đi khó khăn. Trọng tâm hướng về Hà Tĩnh - Quảng Bình.

"Bão đi nhanh nên mưa rìa ngoài xuất hiện sớm, ngay trong đêm 27/9 nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng đã mưa rất to, nguy cơ ngập đô thị, lũ quét và sạt lở đất mức cao", ông nói.

Ông Hoàng Phúc Lâm (bên trái), Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. Ảnh: Nchmf.

Ông Nguyễn Bá Thủy, Phó giám đốc trung tâm, nhấn mạnh bão số 10 mạnh hơn bão số 5 trước đó, cần đặc biệt lưu ý nước biển dâng.

Nếu bão đổ bộ tối 28/9, nước biển dâng 0,5-1,5 m từ Ninh Bình đến Bắc Quảng Trị, cao nhất Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh. Nếu trùng triều cường sáng 29/9, nguy cơ ngập sâu ở đê kè ven biển tăng mạnh.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc trung tâm, cho biết từ 27/9 đến 1/10, các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện một đợt lũ lớn, nhiều sông lên báo động 2-3.

Ngập lụt diện rộng có thể xảy ra tại đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị. Lũ quét, sạt lở đất nguy cơ rất cao tại vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh, đặc biệt Phú Thọ, Lào Cai.

"Khác với bão số 9 (Ragasa) vừa qua, lần này khi vào đất liền bão vẫn giữ cấp 12, ít suy yếu. Người dân cần cập nhật liên tục dự báo và tuân thủ nghiêm hướng dẫn chính quyền", ông Lâm khuyến cáo.

