Bão Matmo gây thiệt hại nhiều hơn cả Bualoi

Dù không đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta, bão Matmo gây thiệt hại vật chất lớn hơn cả Bualoi, cơn bão tàn phá suốt dọc miền Bắc, miền Trung cuối tháng 9.

Bão Matmo đổ bộ đất liền khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, giáp biên giới Việt - Trung vào sáng 6/10.

Thái Nguyên là địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão Matmo.

Dù không gây gió quá mạnh trên đất liền nước ta, hoàn lưu sau bão lại gây ra mưa kỷ lục ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ, kéo theo lũ kỷ lục trên nhiều dòng sông. Tình trạng ngập lụt kỷ lục xảy ra tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, vượt qua cả kỷ lục được thiết lập vào năm 2024, do siêu bão Yagi gây ra.

Hơn một tuần sau mưa lũ, Thái Nguyên là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Lượng mưa đặc biệt lớn trút xuống ngày 6-7/10 đã khiến địa phương này ngập chưa từng có. Trong đó có 8 người chết do lũ cuốn và sạt lở đất, thiệt hại vật chất lên tới 12.200 tỷ đồng .

Bắc Ninh cũng là địa phương gánh chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng từ mưa lũ sau bão Matmo. Đến tối nay (15/10), hơn một tuần sau khi xảy ra thiên tai, vẫn còn 502 ngôi nhà ở địa phương này ngập trong nước. Mưa lũ khiến 6 người thiệt mạng, thiệt hại vật chất ước tính trên 1.670 tỷ đồng .

Nằm gần khu vực bão đi qua và hứng chịu mưa lớn, Cao Bằng có một người chết do sạt lở đất, thiệt hại về vật chất lên tới 2.000 tỷ đồng . Lạng Sơn cũng gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ với thiệt hại ước tính khoảng 1.050 tỷ đồng .

Hà Nội chưa có con số thống kê về thiệt hại. Tuy nhiên, khu vực phía Bắc thành phố hứng chịu ngập lụt diện rộng do lũ trên sông Cà Lồ vượt báo động 3. Đến tối nay (15/10) vẫn còn hơn 500 nhà ở Hà Nội bị ngập lụt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, lũ chồng lũ trên diện rộng ở các tỉnh, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như lũ lớn, đặc biệt lớn, vượt lịch sử, ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như các công trình đê điều, hồ chứa và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Việt Nam đang trải qua một năm mưa bão rất khốc liệt. Trước khi bão Matmo đổ bộ chỉ 8 ngày, bão Bualoi đã tàn phá khắp dọc ven biển nước ta. Đây là cơn bão có nhiều điểm dị thường, cực đoan khi tốc độ di chuyển rất nhanh, trung bình lên tới 30-35 km/h (gấp đôi so với các cơn bão bình thường). Thời gian lưu bão trên đất liền ở Nghệ An - Bắc Quảng Trị kéo dài hơn 12 tiếng, là thời gian lưu bão dài hiếm thấy, làm tăng sức tàn phá của cơn bão này với đất liền nước ta.

Ngập lụt ở Thái Nguyên năm nay còn nghiêm trọng hơn ngập lụt năm 2024, do siêu bão Yagi gây ra.

Đây cũng là cơn bão có hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài tới 11/21 tỉnh ven biển, trong đó khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị, vùng tâm bão Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị hứng chịu gió mạnh nhất với cường độ phổ biến cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Đặc biệt, dù ở cách xa tâm bão đến hàng trăm km nhưng từ rạng sáng đến trưa 29/9, tại một số tỉnh Bắc Bộ đã ghi nhận hiện tượng dông lốc xoáy, vòi rồng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Bão Bualoi khiến 67 người chết và mất tích, thiệt hại về vật chất trên 16 nghìn tỷ đồng .

Tính trong 9 tháng đầu năm, Biển Đông xuất hiện 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cao hơn hẳn trung bình nhiều năm. Trong đó 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nước ta, tạo thành chuỗi thiên tai dồn dập, hầu như không có khoảng nghỉ đủ dài để khắc phục hậu quả.

Hiện nay, ngoài khơi của Philippines đang có một vùng thấp hoạt động, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão, đi vào Biển Đông khoảng cuối tuần này.

Dự báo xa hơn, từ tháng 11/2025-01/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng mức cao hơn so với trung bình nhiều năm với khoảng 2-3 cơn, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Cảnh tan hoang sau đêm quần thảo của bão số 10 Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).