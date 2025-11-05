Bão Kalmaegi có thể đổ bộ cấp 12, nguy hiểm nhất từ đầu năm

Những nhận định mới nhất cho thấy khi đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi đến Phú Yên cũ vào đêm 6/11, bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Vùng mây bão lúc 15h chiều nay (5/11).

Gió mạnh đỉnh điểm từ tối 6/11 đến sáng sớm 7/11

Trong ngày hôm nay, bão Kalmaegi vẫn đang di chuyển rất nhanh, ổn định theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh thêm. Lúc 15h chiều nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Theo các chuyên gia, trong đêm nay và ngày mai, bão tiếp tục đi qua một vùng biển ấm và không gặp trở ngại nào đáng kể. Vì vậy, bão Kalmaegi chưa có dấu hiệu suy yếu. Đến 13h chiều mai (6/11), khi chỉ cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290 km về phía đông đông nam, bão vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Từ chiều tối và đêm 6/11, bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, khu vực tâm bão đổ bộ Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên cũ.

Lúc 1h sáng 7/11, tâm bão trên đất liền ba tỉnh này với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Nhiều khả năng đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đổ bộ nước ta, mạnh hơn cơn bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Nghệ An cuối tháng 9 với cường độ cấp 11, 12, giật cấp 13,14.

Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, vùng ven biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bắc Khánh Hoà bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó tăng dần. Thời gian gió mạnh nhất sẽ tập trung trong đêm 6/11 và sáng 7/11.

Trong đó, nơi hứng chịu gió mạnh nhất là ba tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắc Lắk (Phú Yên) cũ. Vùng ven biển 3 tỉnh này có thể có gió mạnh nhất cấp 10-12, giật cấp 14-15 vào đêm 6/11 và sáng sớm 7/11. Khu vực phía tây ba tỉnh này từ tối và đêm 6/11 đến sáng 7/11 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đất liền Đà Nẵng từ chiều và chiều tối 6/11 có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Đất liền ven biển Huế từ chiều tối và đêm 6/11 có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Trị có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Bắc Khánh Hoà có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất là đêm 6/11 và sáng sớm.

Khoảng sáng ngày 7/11, bão di chuyển dần sang khu vực phía Nam Lào. Lúc 13h chiều 7/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Lào. Sau đó chiều và đêm 7/11, tiếp tục di chuyển sang phía đông Thái Lan và tan dần.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Kalmaegi.

Lũ lên trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng

Về mưa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, đợt mưa bão Kalmaegi có cường độ lớn nhưng diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng hai ngày, từ 6-7/11.

Trong đó, Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 450 mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Ngoài ra, hoàn lưu bão cũng gây mưa cho khu vực từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hoá trong hai ngày 7-8/11 với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động (BĐ)2 - BĐ3 và trên BĐ3.

Sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2, sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Khánh Hoà đến Lâm Đồng.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.