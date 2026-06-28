Bao giờ Tổng thống Trump xuất hiện tại World Cup 2026?

Trong những trận đấu đã qua của World Cup 2026, hàng loạt ngôi sao đã tỏa sáng. Tuy nhiên, vẫn có một cái tên nổi bật vẫn chưa xuất hiện: Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump và chiếc cúp World Cup tại Nhà Trắng tháng 8/2025. Ảnh: Reuters.

Đối với một số người Mỹ, ông Trump là “tổng thống của bóng đá”. “Tôi không thể nhớ ra chính quyền nào mà Nhà Trắng và Phòng Bầu dục nhắc đến bóng đá nhiều như vậy”, cựu hậu vệ đội tuyển Mỹ Alexi Lalas hôm 11/6, theo Athletic.

Ông Trump liên tục xuất hiện trong những sự kiện liên quan đến bóng đá nói riêng và World Cup 2026 nói chung trong những tháng trước đây. Hồi năm 2025, ông từng bày tỏ mong muốn theo dõi “nhiều hơn một trận đấu”. Trước khi bóng lăn, một số ý kiến thậm chí lo ngại rằng ông Trump sẽ can thiệp quá mức vào giải đấu.

Dù vậy, sau khi vòng bảng kết thúc, những bình luận này tỏ ra không có cơ sở: Ông Trump chưa xuất hiện ở trận đấu nào - kể cả những trận đấu có đội tuyển Mỹ, vốn đã đạt được thành tích tốt nhất trong nhiều năm qua.

Sự “biến mất” của ông Trump

Thay cho ông Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio dự khán trận đấu mở màn giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Paraguay, trong khi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. cùng một số quan chức cấp cao khác đến sân theo dõi trận đấu giữa Mỹ và Australia tại Seattle.

Điều này trái ngược với lần đầu tiên Mỹ đăng cai World Cup hồi năm 1994, khi Tổng thống Mỹ khi đó đã dự khán trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ.

Dù ông Trump chưa xem trực tiếp trận đấu nào tại World Cup, ông vẫn dự khán trận chung kết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) hôm 8/6.

Dù vậy, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 23/6 đã xác nhận ông chủ Nhà Trắng sẽ tham dự trận chung kết World Cup 2026 và trao cúp cho nhà vô địch thế giới.

“Tôi sẽ cùng ngài Tổng thống xem trận chung kết và trao cúp cho đội chiến thắng, đương nhiên là cùng nhau”, ông nói với Fox News.

Trưởng nhóm đặc trách về World Cup 2026 tại Nhà Trắng Andrew Giuliani đã hé lộ khả năng ông Trump đến sân bóng trước trận chung kết. “Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được bất ngờ”, ông Giuliani nói.

Đội tuyển Mỹ đang trải qua một trong những kỳ World Cup thành công nhất lịch sử. Ảnh: Reuters.

Một nguyên nhân có thể lý giải là lịch trình bận rộn của ông Trump. Trong thời gian đội tuyển Mỹ đá trận khai mạc, ông phải chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, cũng như chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Ông Trump cũng không phải trường hợp cá biệt. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố sẽ không tới sân xem World Cup. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của đội nhà do Hội nghị G7.

Theo BBC, những người thân cận với ông Trump cho biết vị tổng thống Mỹ vẫn quan tâm tới sự kiện, thể hiện qua việc gọi điện động viên các cầu thủ trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra.

Chờ đón điều đặc biệt

Trái với một số lo ngại ban đầu, các yếu tố chính trị nội bộ nước Mỹ ít ảnh hưởng đến kỳ World Cup 2026. Một số ngoại lệ là sự phức tạp mà đội tuyển Iran phải vượt qua khi ra vào nước Mỹ hay một trọng tài Somali không thể nhập cảnh Mỹ để làm nhiệm vụ. Đến nay, chưa ghi nhận các vụ bắt giữ nào quanh các sân vận động. Người hâm mộ không phải đối mặt với hành vi mạnh tay của cảnh sát.

Các vụ tranh cãi giữa ông Trump và giới lãnh đạo đảng Dân chủ tại các thành phố và bang đăng cai các trận đấu cũng không xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico hồi tuần trước, Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey cho biết chính quyền tiểu bang và chính quyền liên bang đã phối hợp trong huy động ngân sách phục vụ giao thông và an ninh.

“Đây là điều nên diễn ra. Chúng ta nên làm việc và điều phối như vậy”, bà Healey nói.

Trong khi đó, trưởng nhóm đặc trách về World Cup Giuliani cũng ca ngợi việc hợp tác với lực lượng chức năng các bang do đảng Dân chủ kiểm soát như New York, New Jersey hay California.

Ông Trump đã xây dựng quan hệ tương đối bền chặt với FIFA sau khi trở lại Nhà Trắng. Chủ tịch FIFA Infantino từng được mời tới cả Nhà Trắng và dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump. Ở chiều ngược lại, ông Trump là người đầu tiên được trao giải thưởng hòa bình của FIFA.

Ông Trump nhận giải thưởng hòa bình của FIFA, tháng 12/2025. Ảnh: Reuters.

Ông cũng đã thiết lập một nhóm đặc trách trong Nhà Trắng để chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup và giao đồng minh chính trị Andrew Giuliani là người đứng đầu cơ quan này.

Ông Trump từng cùng ông Infantino dự khán trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 tại sân vận động New Jersey, nơi Chelsea đánh bại Paris Saint-German với tỷ số 3-0.

Sau khi trao cúp, ông Trump gây chú ý khi từ chối rời sân khấu mà ở lại và chụp ảnh cùng các cầu thủ Chelsea, khiến một số cầu thủ bối rối.

“Tôi biết rằng ông ý sẽ ở đó nhưng tôi không nghĩ ông ấy vẫn ở trên bục khi chúng tôi nâng cúp. Tôi cảm thấy đôi chút khó hiểu”, tiền vệ Cole Palmer của Chelsea chia sẻ sau trận đấu.