Bao giờ mới lại có ngày 30 Tết?

Giao thừa Tết Nguyên đán 2026 diễn ra vào ngày 16/2 dương lịch, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ mà không có "ngày 30".

Nhiều người cảm giác Tết năm nay đến nhanh hơn vì không có 30 Tết. Ảnh: Đinh Hà.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc khi nhận ra lịch âm tháng 12 không ghi ngày 30 Tết như thường lệ. Thay vào đó, giao thừa rơi vào ngày 29 tháng Chạp (16/2 dương lịch).

Tuy nhiên, hiện tượng này hoàn toàn bình thường, không phải sai sót và từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, xuất phát từ cách tính của lịch âm.

Cụ thể, lịch âm (hay chính xác hơn là âm - dương lịch) được xây dựng dựa trên chu kỳ vận động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Một chu kỳ trăng tròn - khuyết kéo dài trung bình khoảng 29 ngày rưỡi, không tròn số. Vì vậy, để thuận tiện cho việc tính toán và sử dụng trong đời sống, mỗi tháng âm lịch chỉ được quy ước, làm tròn là 29 ngày hoặc 30 ngày.

Theo nguyên tắc này, sẽ có những tháng được gọi là “tháng đủ” (30 ngày) và “tháng thiếu” (29 ngày). Tháng Chạp - tháng cuối cùng của năm âm lịch - cũng tuân theo nguyên tắc này. Nếu chu kỳ Mặt Trăng trong tháng Chạp kết thúc sớm, tháng này sẽ được tính là tháng thiếu (29 ngày). Khi đó, giao thừa sẽ diễn ra ngay sau đêm 29 Tết.

Giao thừa Tết Bính Ngọ sẽ rơi vào 29 Tết (16/2 dương lịch). Ảnh: Khương Nguyễn.

Năm nay, theo tính toán thiên văn, tháng Chạp rơi vào tháng thiếu, do đó không có "30 Tết" như nhiều người vẫn quen gọi. Việc không có "30 Tết” thực chất không phải là mất đi một ngày, mà là cách lịch âm điều chỉnh số ngày cho phù hợp với chuyển động thực tế của Mặt Trăng.

Đặc biệt theo cách tính này, từ năm 2025 đến 2032, tháng Chạp sẽ đều chỉ có 29 ngày, đồng nghĩa với việc 8 năm liên tiếp không có ngày giao thừa vào 30 Tết. Như vậy phải đến năm 2033, "30 Tết" mới trở lại theo đúng nghĩa đen.

Trên mạng xã hội, nhiều người than thở rằng việc không có ngày 30 khiến cảm giác như Tết đến nhanh hơn hay thấy hụt hẫng vì vẫn quen gọi giao thừa là ngày 30 Tết.

Trên thực tế, việc có hay không có ngày 30 Tết không ảnh hưởng đến ý nghĩa hay nghi lễ truyền thống. Các hoạt động như cúng tất niên, dọn dẹp nhà cửa, sum họp gia đình hay đón Giao thừa vẫn diễn ra đầy đủ, chỉ khác ở cách gọi ngày trên tờ lịch.