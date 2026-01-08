Bao giờ giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 70%?

Chính sách nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông lên mức 70% đã được nêu trong các nghị quyết mới.

Theo Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông được xác định nâng lên mức tối thiểu 70%.

Đây là định hướng lớn, thể hiện sự ưu tiên của Đảng đối với đội ngũ nhà giáo – lực lượng giữ vai trò then chốt trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết này mang tính định hướng chính trị, làm cơ sở để Quốc hội và Chính phủ xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cụ thể.

Thể chế hóa chủ trương trên, Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về chính sách đặc thù, vượt trội đối với nhân lực ngành giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã xác lập nguyên tắc về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề.

Theo đó, giáo viên mầm non và phổ thông công lập được xác định hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức tối thiểu 70%; nhân viên trường học hưởng mức tối thiểu 30%; giáo viên công tác tại biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng mức phụ cấp cao hơn, phù hợp với tính chất và điều kiện công tác.

Giáo viên mầm non là một trong những nhóm đối tượng được xác định hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo các nghị quyết mới.

Tuy nhiên, Nghị quyết 248 không quy định áp dụng ngay các mức phụ cấp này từ ngày 1/1/2026, mà giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước và lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Điều này đồng nghĩa, từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực, giáo viên chưa tự động được hưởng ngay mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70%, mà việc áp dụng cụ thể phải căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

Thực hiện yêu cầu của Quốc hội, Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, hiện đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, trong giai đoạn từ 1/1/2026 đến hết 31/12/2030, chính sách phụ cấp ưu đãi nghề được thiết kế theo lộ trình quá độ, tiếp tục phân theo đối tượng, cấp học và điều kiện làm việc, với các mức phụ cấp dự kiến dao động từ 30% đến 80%.

Cụ thể, dự thảo đề xuất mức 45% đối với giáo viên mầm non và tiểu học; 40% đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; 60% đối với giáo viên dạy tại trường phổ thông dân tộc bán trú, giáo viên mầm non và tiểu học công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; và 80% đối với giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường dự bị đại học, giáo viên dạy người khuyết tật hoặc công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Các mức này hiện mới là nội dung dự thảo, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực và có thể tiếp tục được điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện.

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, sau ngày 1/1/2031, khi các điều kiện về ngân sách, cải cách tiền lương và phát triển kinh tế – xã hội cho phép, phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ được thực hiện đầy đủ theo tinh thần Nghị quyết 71, với mức tối thiểu 70%, và tối đa 100% đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn; nhân viên trường học hưởng mức tối thiểu 30%.

Đây được xác định là giai đoạn hoàn tất lộ trình chính sách, nhằm bảo đảm tính bền vững, lâu dài của chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo.