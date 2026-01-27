Báo chí thế giới đánh giá về thành công của Đại hội Đảng XIV

Những ngày qua, báo chí quốc tế tiếp tục đăng tải nhiều thông tin về sự kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Dư luận quốc tế đều chia sẻ nhận định cho rằng Đại hội XIV của Đảng là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh lãnh đạo, năng lực tự điều chỉnh và tầm nhìn chiến lược của một đảng cầm quyền đã dẫn dắt đất nước vượt qua nhiều thử thách lịch sử, đang sẵn sàng vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều hãng tin khu vực và quốc tế, trong đó có Tân Hoa xã, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Laotian Times (Lào), cùng các hãng báo chí phương Tây như Bloomberg và AFP… nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, coi đây là biểu hiện rõ nét của sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần bảo đảm tính ổn định và kế thừa trong công tác lãnh đạo đất nước.

- Các kênh truyền thông chính thống của Lào tiếp tục đăng các bài viết ca ngợi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Cụ thể, bài viết trên tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, và bài viết trên tờ Pathetlao của Hãng Thông tấn quốc gia Lào đều khẳng định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Các bài viết dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần “kiên định” chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc Đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm.

Tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại. Nếu không có đổi mới, cải cách sẽ không thể bứt phá. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống.

- Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Trung Quốc) bình luận việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử gửi đi tín hiệu tích cực về ổn định chính trị, yếu tố được các nhà đầu tư nước ngoài coi là một trong những lợi thế quan trọng của Việt Nam.

- Tờ Juventud Rebelde (Tuổi trẻ Cách mạng) của Cuba đăng bài bình luận có tiêu đề: "Một đảng và một quốc gia truyền cảm hứng", khẳng định Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng và phát triển đất nước. Tác giả bài viết dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về khát vọng xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"; nhấn mạnh rằng, với Đại hội XIV, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không phụ sự kỳ vọng to lớn ấy của Người, đã và đang đưa đất nước đi trên con đường phát triển bền vững với nhiều thành tựu đáng tự hào. Tác giả khẳng định Đại hội XIV vừa là sự kiện trọng đại đối với hơn 100 triệu người dân Việt Nam, vừa là nguồn động viên mạnh mẽ đối với những dân tộc vẫn đang chịu áp bức trên thế giới.

- Truyền thông Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh các cam kết cải cách và thông điệp phát triển mà lãnh đạo Việt Nam đưa ra tại Đại hội XIV. Cụ thể, báo mạng Thaipublica đăng bài viết với tiêu đề “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bước ngoặt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới,” khẳng định Đại hội là một “bước ngoặt chiến lược” trong tiến trình hiện đại hóa được hoạch định bài bản, có tầm nhìn dài hạn của Việt Nam. Thaipublica nhận định Đại hội XIV đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét sang mô hình tăng trưởng mới, tập trung vào nâng cao năng suất, thúc đẩy số hóa, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Trang mgronline.com (Thái Lan) ngày 23/1 đăng bài “Quyết định đồng thuận! Việt Nam bầu đồng chí Tô Lâm lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ 5 năm,” trong đó đánh giá Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhà cải cách quyết đoán…

Nhìn chung, truyền thông Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh những định hướng lớn, các cam kết cải cách và thông điệp phát triển mạnh mẽ mà lãnh đạo Việt Nam đưa ra tại sự kiện chính trị trọng đại này.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đánh giá cao sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong giai đoạn vừa qua khi Chính phủ Việt Nam tinh giản đáng kể khu vực công, "vẽ lại ranh giới hành chính" để đẩy nhanh quá trình ra quyết định và khơi thông hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng lớn.

Hãng thông tấn AP của Mỹ nhận định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã triển khai đợt cải cách về hành chính và kinh tế với quy mô sâu rộng nhất kể từ cuối những năm 1980, thời điểm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới và mở cửa nền kinh tế. Theo AP, quá trình này bao gồm việc tinh gọn bộ máy khu vực công, điều chỉnh địa giới và mô hình quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời thúc đẩy triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) bình luận Tổng Bí thư Tô Lâm đã thúc đẩy nhiều điều chỉnh và cải cách lớn về tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước, được đánh giá là những thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và tạo động lực phát triển kinh tế.

Theo đánh giá của hãng tin AFP (Pháp), việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cho thấy sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với định hướng thúc đẩy tăng trưởng và cải cách đã đề ra. AFP cho rằng, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thúc đẩy nhiều cải cách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, được mô tả là mang tính toàn diện và sâu rộng.

Trong khi đó, báo Le Monde (Pháp) đăng tải bài viết nhận định Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước chuyển quan trọng với các cải cách mạnh mẽ, chiến lược tăng trưởng dài hạn và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh vào năm 2045. Báo Le Monde nhận định Tổng Bí thư Tô Lâm đã để lại dấu ấn đậm nét thông qua việc khởi xướng các chương trình cải cách sâu rộng bộ máy hành chính và hiện đại hóa nền kinh tế, cam kết mở ra một kỷ nguyên mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Báo L’Humanité (Nhân đạo) - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp (PCF) – trong số ra ngày 23/1 đã đăng bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng sau nhiều thập niên tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Đại hội XIV đặt mục tiêu duy trì quỹ đạo phát triển đến năm 2030, đồng thời thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khuôn khổ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hãng Reuters (Anh) thì đặc biệt nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đề ra các định hướng cải cách kinh tế quan trọng nhằm chuyển đổi mô hình phát triển của Việt Nam, giúp đất nước duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh mới. Điều này cho thấy kỳ vọng của quốc tế rằng Việt Nam sẽ tận dụng bước ngoặt này để tái cơ cấu nền kinh tế, tìm động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026-2030, nhất là khi mô hình hiện tại đối mặt với những thách thức từ chu kỳ kinh tế toàn cầu.

Trang mạng eurasiareview.com đăng bình luận: "Đại hội XIV là một hoạt động chính trị đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đây là thời khắc lịch sử giúp thúc đẩy tình yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tự lực tự cường và củng cố đoàn kết dân tộc".

Nhiều chuyên gia, học giả quốc tế kỳ vọng về kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược toàn cầu và châu Á - Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc.

Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng tập thể lãnh đạo mới được bầu sau Đại hội Đảng XIV thể hiện rõ sự kế thừa, đổi mới và tính kiên định, đủ năng lực và bản lĩnh để dẫn dắt Việt Nam thực hiện hai mục tiêu 100 năm. Theo ông, các văn kiện Đại hội đã kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời xác lập kế hoạch hành động thống nhất, linh hoạt, gắn mục tiêu trước mắt với tầm nhìn dài hạn.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales khẳng định kết quả Đại hội Đảng XIV thể hiện đây chắc chắn là một kỷ nguyên mới đối với Việt Nam, một sự chuyển đổi hoàn toàn mới từ quản lý sang thực hiện và đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có việc nâng cao vị thế của đất nước và tăng thu nhập.

Với những cam kết của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu, cũng như các định hướng chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế được nêu ra tại Đại hội XIV, Giáo sư Carl Thayer đặt kỳ vọng lớn vào vai trò của Việt Nam trong cơ cấu khu vực và quốc tế trong những năm tới.

Giáo sư, Tiến sĩ Gheorghi Toloraia, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga tại châu Á thuộc Viện Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhấn mạnh Đại hội Đảng XIV đánh dấu sự khởi đầu của một “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam". Kỷ nguyên này sẽ nâng Việt Nam lên một tầm cao mới về chất. Như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, khi tư tưởng đã thống nhất, hành động quyết liệt, kỷ luật nghiêm minh và người dân thực sự ở vị trí trung tâm, Việt Nam nhất định sẽ biến khát vọng thành hiện thực, vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là ý nguyện của toàn thể nhân dân Việt Nam trước ngưỡng cửa quan trọng của kỷ nguyên mới với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thông qua tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá.

Bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam chia sẻ việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Đảng trong nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Ấn Độ.

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam Kusum Jain đánh giá cao các mục tiêu và định hướng phát triển được Đại hội XIV thông qua, đặc biệt là mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 10% trong giai đoạn 2026-2030, gắn với mô hình tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội, với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, thể hiện tinh thần lạc quan, tự tin, đồng thời nhấn mạnh cam kết duy trì hòa bình và ổn định.

Phó Giáo sư chuyên ngành nghiên cứu Việt Nam thuộc Khoa Nghiên cứu châu Á và Trung Đông, Đại học Dankook (Hàn Quốc), ông Beak Yong Hun, đánh giá Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc quan trọng, định hình tầm nhìn phát triển của đất nước đến năm 2030 và năm 2045…

Nhìn chung, các cơ quan báo chí, giới học giả trên thế giới về cơ bản đánh giá Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn để "cất cánh" vươn mình sau Đại hội XIV của Đảng, nhưng đi kèm với đó là những đòi hỏi cần có sự đột phá và quyết tâm lớn. Quốc tế mong đợi Việt Nam biến khát vọng thành hành động cụ thể, dung hòa giữa tầm nhìn táo bạo và bước đi thận trọng để "thực sự bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Đó cũng chính là lời thuyết phục các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến ổn định, đáng tin cậy trong kỷ nguyên mới.