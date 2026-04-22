Bao cao su sắp tăng giá

Bao cao su đang rơi vào tình trạng khan hiếm khi chuỗi cung ứng gián đoạn, đẩy giá có thể tăng tới 30%.

Nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới đang có kế hoạch tăng giá. Ảnh: Reuters.

Công ty Karex Bhd (Malaysia) - đơn vị sản xuất hơn 5 tỷ bao cao su mỗi năm - cho biết đang lên kế hoạch tăng giá từ 20% đến 30%, thậm chí có thể cao hơn nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Thông tin này được Giám đốc điều hành Goh Miah Kiat chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Không chỉ đối mặt với chi phí tăng cao, Karex còn ghi nhận nhu cầu bao cao su tăng mạnh. Nguyên nhân là chi phí vận chuyển leo thang và tình trạng chậm trễ giao hàng khiến nhiều khách hàng rơi vào cảnh thiếu hụt hàng tồn kho.

Ông Goh cho biết: "Tình hình hiện tại rất mong manh, giá cả đều đắt đỏ. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển phần chi phí này sang khách hàng".

Karex hiện là nhà cung cấp cho nhiều thương hiệu lớn như Durex và Trojan, đồng thời cung ứng cho các hệ thống y tế quốc gia, trong đó có NHS của Anh, cùng các chương trình viện trợ toàn cầu của United Nations.

Do ảnh hưởng từ xung đột tại Iran, dòng chảy năng lượng và hóa dầu từ Trung Đông bị gián đoạn, kéo theo khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu. Karex cũng như nhiều doanh nghiệp khác, bao gồm các nhà sản xuất găng tay y tế, đang phải đối mặt với nguy cơ tắc nghẽn chuỗi cung ứng.

Từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, chi phí sản xuất của Karex tăng ở các khâu. Nguyên liệu như cao su tổng hợp, nitrile, cho đến vật liệu đóng gói như nhôm và dầu silicone đều trở nên đắt đỏ hơn.

Dù vậy, công ty cho biết vẫn đủ nguồn cung trong vài tháng tới và đang tìm cách tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu đang tăng. Trên toàn cầu, lượng dự trữ bao cao su đã giảm đáng kể sau khi nhiều chương trình viện trợ nước ngoài bị cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong năm ngoái.

Theo vị CEO, nhu cầu bao cao su trong năm nay đã tăng khoảng 30%. Tuy nhiên, các gián đoạn trong vận chuyển lại càng khiến tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện tại, thời gian vận chuyển hàng của Karex tới các thị trường như châu Âu và Mỹ đã kéo dài gần 2 tháng, trong khi trước đây chỉ mất khoảng 1 tháng.

"Chúng tôi đang thấy rất nhiều lô hàng bao cao su vẫn nằm trên tàu, chưa đến nơi nhưng lại đang được cần gấp", ông Goh cho biết. Ông cũng nói thêm rằng nhiều quốc gia đang phát triển hiện không có đủ nguồn cung, do phải mất nhiều thời gian để sản phẩm có thể đến được tay người dùng.