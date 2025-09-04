Bảo Anh lên tiếng về ồn ào với Phạm Quỳnh Anh trong quá khứ, mong khép lại câu chuyện. Bên cạnh đó, cô kêu gọi ngừng những bình luận nặng nề nhắm vào mẹ con đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Anh mới đây đã lên tiếng về câu chuyện ồn ào trong quá khứ giữa cô và Phạm Quỳnh Anh, đồng thời chia sẻ quan điểm trước những tranh luận trái chiều liên quan đến đồng nghiệp và hai con gái.

“Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị”, Bảo Anh viết.

Hình ảnh Bảo Anh. Ảnh: @baoanh.

Nữ ca sĩ cho biết, ở thời điểm từng bị hiểu lầm liên quan đến gia đình Phạm Quỳnh Anh, cô tin rằng đàn chị cũng đang bận rộn với nhiều nỗi lo riêng, nên khó có thể nghĩ nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình mình.

Trước loạt bình luận ác ý nhắm vào Phạm Quỳnh Anh và các con gần đây, Bảo Anh nêu quan điểm: “Mình thấy nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, thật sự điều đó làm mình trăn trở. Mình tin con bé không đáng phải nhận những chỉ trích hay lời phán xét nặng nề. Mỗi câu nói tiêu cực có thể để lại vết thương khó lành trong lòng một đứa trẻ. Mình mong mọi người hãy khép lại câu chuyện này. Phụ nữ, nhất là những người mẹ, vốn đã gánh trên vai biết bao trách nhiệm và áp lực”.

Kết lại bài viết, cô nhắn nhủ: “Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc có được sự bình yên cho riêng mình”.

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh đã lên tiếng trên trang cá nhân sau khi hình ảnh, video ghi lại cảnh hai con gái xuất hiện ở hàng ghế đầu trong một sự kiện âm nhạc gây tranh luận trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết mong muốn ban đầu chỉ là để các con có thêm kỷ niệm đẹp bên mẹ và chứng kiến sự lao động của mẹ trên sân khấu. Tuy nhiên, những đoạn clip chưa đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép, đã khiến các bé phải đối diện với nhiều bình luận công kích.

Theo Phạm Quỳnh Anh, các con luôn được giáo dục kỹ lưỡng về ứng xử, song vẫn còn nhạy cảm trước ống kính và áp lực từ truyền thông. Cô giải thích rõ về một số hiểu lầm liên quan đến các con, nhấn mạnh rằng việc bị phỏng vấn bất ngờ, quay phim dày đặc đã khiến các bé bối rối. Nữ ca sĩ thừa nhận cảm thấy nhói lòng khi con nhỏ trở thành nạn nhân của những bình luận ác ý dù không làm sai điều gì.