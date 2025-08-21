Banquyen.io mở ra chặng đường mới cho tài sản sở hữu trí tuệ Việt Nam

Trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2025, Banquyen.io được ra mắt, trở thành nền tảng tiên phong trong đăng ký và chứng nhận bản quyền số tại Việt Nam.

Nền tảng Banquyen.io cung cấp giấy chứng nhận bản quyền số được bảo chứng bằng công nghệ blockchain, tạo cơ sở pháp lý để các tác phẩm tự tin bước vào mạng lưới phi tập trung và thị trường NFT toàn cầu.

Lễ ra mắt nền tảng Banquyen.io được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Conviction 2025.

Phát biểu tại sự kiện, luật sư Phan Vũ Tuấn - Phó chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM - chia sẻ: “Với hơn 25 năm trong ngành sở hữu trí tuệ (SHTT), tôi nhận thấy đây là nền tảng của phát triển kinh tế. Trong tất cả nghị quyết, chỉ thị và chính sách, SHTT luôn được xem là mũi nhọn để thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, vì là tài sản vô hình nên việc kinh doanh và khai thác SHTT rất khó khăn. Việt Nam nằm trong nhóm cao về tình trạng xâm phạm bản quyền, nhưng thuộc nhóm thấp nhất về khả năng khai thác thương mại. Chỉ 0,1% sáng chế mới được ứng dụng thực tế”.

Theo ông Tuấn, SHTT bao gồm 3 lĩnh vực chính: Xác lập quyền, khai thác quyền và bảo vệ quyền. Cả 3 đều gặp nhiều thách thức, nên việc Banquyen.io ra đời là để giải quyết toàn diện các vấn đề này thông qua sự cộng hưởng giữa AI và blockchain.

Blockchain giúp minh bạch hóa quá trình xác lập và khai thác. Một ca khúc được khai thác nhiều lần đều có thể được ghi nhận minh bạch, công khai và tự động thông qua cơ chế creator fee (tạm gọi là phí bản quyền). Trong khi đó, AI hỗ trợ truy tìm vi phạm nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trong lĩnh vực thời trang cao cấp, IP Agency và Ninety Eight hợp tác cùng thương hiệu Joli Poli triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc bằng NFT cho các mẫu váy cưới độc bản, giúp chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu. Buổi ký kết có sự chứng kiến của ông Nguyễn Quý Hoà, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Bình, Viện trưởng Viện Sáng Chế Việt Nam và Tiến sĩ Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đại diện của IPC Global Network, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và doanh nghiệp Ninety Eight tiến hành ký kết hợp tác chiến lược.

Cùng ngày, IPC Global Network và Ninety Eight công bố hợp tác với Vietkings nhằm ứng dụng blockchain vào lĩnh vực xác lập kỷ lục. Giải pháp bao gồm phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác lập quyền sở hữu kỷ lục dưới dạng NFT, đồng thời cung cấp dịch vụ cấp lại và duy trì giấy chứng nhận kỷ lục số. Lễ ký kết này có sự chứng kiến của bà Nguyễn Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới; Tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Quý Hoà, Chủ tịch hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM.

Các sự kiện này diễn ra trong Ngày hội Công nghệ TP.HCM, do Chi hội Blockchain TP.HCM tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 27.000 người tham dự và hàng chục phiên thảo luận chuyển sâu xoay quanh ứng dụng của blockchain và AI. Đây là diễn đàn kết nối nhà lãnh đạo công nghệ, startup, nhà đầu tư và cộng đồng, đồng thời giới thiệu sản phẩm, giải pháp tiên phong nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.