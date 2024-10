Ninety Eight tự tin có thể phục vụ hàng tỷ người dùng

Xuất thân từ một kỹ sư công nghệ, ông Nguyễn Thế Vinh đã xây dựng Ninety Eight trở thành một trong những startup blockchain hàng đầu thị trường tại Việt Nam.

Năm 2017, ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight, quyết định rời FPT Software để theo đuổi lĩnh vực tiền mã hóa và xây dựng cộng đồng lớn nhất Việt Nam thời điểm đó. Đến năm 2019, ông Vinh rời cộng đồng và nhận lời tham gia Ninety Eight từ người bạn Lê Thanh, đồng sáng lập công ty. Cả hai tái cấu trúc và phát triển Ninety Eight thành hệ sinh thái rộng khắp, với hơn 9 triệu người dùng toàn cầu, nằm trong top 5 ứng dụng ví tiền mã hóa.

Forbes 30 Under 30 là thành tựu duy nhất?

Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight từng được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia năm 2022 ở hạng mục Tài chính và Đầu tư mạo hiểm. Đặc biệt, ông là gương mặt người Việt duy nhất xuất hiện trong danh sách này. Trước khi thành lập Ninety Eight, ông Vinh từng là kỹ sư công nghệ phần mềm tại FPT Software.

Năm 2017, ông sáng lập và điều hành VIC Group - cộng đồng nghiên cứu tài sản mã hóa lớn nhất Việt Nam vào thời điểm đó, mở ra cơ duyên giúp ông gắn bó với lĩnh vực blockchain trước khi thành lập hệ sinh thái Ninety Eight. Qua 3 vòng gọi vốn, Ninety Eight đã huy động được 16,5 triệu USD từ các quỹ đầu tư lớn, trong đó có Binance Labs.

2 nhà đồng sáng lập Ninety Eight, Lê Thanh (trái) cùng Nguyễn Thế Vinh (phải).

Trong vòng gọi vốn đầu tiên vào tháng 4/2021, Ninety Eight đã huy động được 4 triệu USD từ quỹ Alameda Research. Tiếp đó, startup này gọi vốn thành công 1,25 triệu USD từ các quỹ lớn như Parafi Capital, Multicoin Capital, và Hashed. Vòng gọi vốn chiến lược thứ ba của Ninety Eight đạt tổng cộng 11,25 triệu USD , dẫn đầu bởi Hashed và Spartan Group. Ông Nguyễn Thế Vinh - CEO Ninety Eight - cho biết việc đặt trụ sở công ty tại Việt Nam nhằm khẳng định vị thế của quốc gia trên “bản đồ” blockchain.

"Mục tiêu đầu tiên là đóng góp cho đất nước và muốn tự hào rằng Ninety Eight là doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng một sản phẩm mang trí tuệ Việt đưa ra thế giới. Đồng thời, nhân sự của công ty cũng được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ hơn", ông Nguyễn Thế Vinh cho biết.

Chỉ còn vài tháng đến mùa tăng trưởng tiếp theo

Theo báo cáo về thị trường từ Coin98 Insight, Việt Nam đang ở vị trí thứ 9 trên toàn thế giới về mức độ chấp nhận tài sản mã hoá. Thống kê cho thấy nhu cầu tìm hiểu và đầu tư vào công nghệ thuộc lĩnh vực blokckchain này của nhà đầu tư Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Trong số các nền tảng phổ biến, CoinMarketCap là nền tảng được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, với gần 12 triệu lượt truy cập, vượt xa các nền tảng khác. Đứng thứ hai là Coingecko, với hơn 1,5 triệu lượt truy cập trong năm 2023.

Năm 2023 cũng đánh dấu bước ngoặt phát triển của Ninety Eight khi công ty liên tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm ngoài nền tảng chính là Coin98 Super Wallet. Dự án còn phát triển nhiều loại ứng dụng theo nhu cầu người dùng như Ramper (Social Login đơn giản, dễ sử dụng).

98 Messenger, tính năng chat trong ví tiền mã hóa ở bản cập nhật mới nhất của Coin98 Super App V15.

Bên cạnh đó, Ninety Eight còn ra mắt nhiều sản phẩm mới bao gồm danh thiếp điện tử Zen Card, Dagora (sàn giao dịch NFT), OneID (dịch vụ tên miền đa chuỗi), và quỹ Arche Fund.

Song song với việc phát triển sản phẩm, Ninety Eight cũng chú trọng mở rộng hệ sinh thái các cộng đồng truyền thông hỗ trợ như Coin98 Insights, Coin98 Analytics, MarginATM, Interlock, và Layer2Gather, giúp cung cấp thông tin và phân tích chuyên sâu cho người dùng.

"Trong 5-10 năm tới, lượng người dùng blockchain sẽ tăng lên nhanh chóng. Khoảng 50% dân số Việt Nam sẽ tham gia đầu tư vào thị trường blockchain. Theo kỳ vọng của tôi, Việt Nam sẽ nằm trong top 3 quốc gia sôi động nhất ngành", ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight chia sẻ.

Ninety Eight đồng hành cùng startup Việt vươn ra thế giới

Thành lập vào tháng 1/2021, Arche Fund (trước đó là Coin98 Ventures) hoạt động với sứ mệnh hỗ trợ và tạo cơ hội cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain. Trong chưa đầy 3 năm, quỹ này đã hỗ trợ hơn 30 dự án nổi bật trong lĩnh vực Web3 như GuildFi, Magic Eden, Aura Network.

Đội ngũ cam kết tập trung vào việc củng cố giá trị cốt lõi, mở rộng phạm vi hỗ trợ chiến lược và nâng cao độ chính xác trong mô hình đầu tư nhằm mang đến những giá trị bền vững hơn cho hệ sinh thái blockchain.

Arche Fund, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp blockchain của Ninety Eight.

"Ninety Eight có quỹ Arche Fund, hỗ trợ cho các startup blockchain. Bên cạnh đó, công ty cũng có quỹ đầu tư vào doanh nghiệp truyền thống, công ty Web2 muốn chuyển mình sang lĩnh vực blockchain. Điểm chung của 2 quỹ này đều là giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới và cùng phát triển với Ninety Eight", ông Nguyễn Thế Vinh cho biết.

"Ninety Eight tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới" Ông Nguyễn Thế Vinh - CEO Ninety Eight

Theo thông cáo từ Better Choice Award 2024, một giải thưởng lớn nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ tiên tiến và sáng tạo, ông Nguyễn Thế Vinh sẽ là thành viên của hội động thẩm định và trao giải năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên một đại diện của doanh nghiệp blockchain Ninety Eight xuất hiện tại Trung tâm Sáng tạo Đổi mới Quốc gia (NIC).