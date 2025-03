Thấy gì khi Chủ tịch Samsung đi Trung Quốc

Chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong cho thấy đây là thị trường không thể từ bỏ đối với Samsung.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (giữa) trò chuyện với Chủ tịch Lenovo Yang Yuanqing (phải) ngày 23/3. Ảnh: Shin Kyung-Jin/Chosun.

Chuyến thăm nhà máy sản xuất ôtô Xiaomi chỉ là một phần trong lịch trình công du Trung Quốc của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong. Vào ngày 23/3, ông đã tham dự Diễn đàn Phát triển Cấp cao Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh, nơi quy tụ các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.

Ngày 24/3, ông di chuyển đến Thâm Quyến để thăm trụ sở chính của Tập đoàn BYD. Trong bối cảnh hiện tại, Chủ tịch Lee Jae-yong đang phải đối mặt với áp lực đáng kể từ các đối thủ quốc tế.

Samsung lâm nguy

Năm 2024, doanh thu của công ty con cốt lõi Samsung Electronics đạt 300.000 tỷ won ( 225 tỷ USD ), tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận hoạt động tăng gần 6 lần, lợi nhuận ròng tăng 131%.

Tuy nhiên, không lâu trước đây, chủ tịch Lee Jae-yong đã tuyên bố trong nội bộ công ty rằng Tập đoàn Samsung đang ở thời điểm sinh tử, yêu cầu các giám đốc điều hành "quyết chiến một mất một còn".

Theo nguồn tin thân cận, vào cuối tháng trước, tập đoàn Samsung đã tổ chức một khóa đào tạo chuyên sâu dành cho hơn 2.000 giám đốc điều hành, tập trung vào chủ đề chuyển đổi chiến lược. Mặc dù Chủ tịch Lee Jae-yong không trực tiếp tham dự, ông đã truyền đạt chỉ thị của mình.

Trong đó, ông nhấn mạnh rằng Samsung đang đối mặt với tình thế nguy cấp, mất đi động lực phát triển nội tại. Ông kêu gọi ban lãnh đạo thể hiện quyết tâm cao độ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, tự cứu lấy doanh nghiệp khỏi khủng hoảng.

Ông Lee Jae-yong tuyên bố tập đoàn Samsung đang ở thời điểm sinh tử. Ảnh: Bloomberg.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay, Samsung đang phải đối mặt với tình thế khó khăn, bị cạnh tranh gay gắt từ cả thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao, họ thậm chí còn bị tụt hậu so với đối thủ trong nước là SK Hynix. Quý IV/2024, lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics giảm 29,19% so với quý trước, chủ yếu là do lợi nhuận từ chip quy trình truyền thống suy giảm.

"Mặc dù doanh thu tổng thể của Tập đoàn Samsung vẫn khả quan, tiến độ trong các lĩnh vực kinh doanh quan trọng không như mong đợi và tăng trưởng yếu, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫm. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh chip của họ cũng không tốt bằng TSMC”, chuyên gia tài chính Cui Chuangang cho biết.

Ngoài lĩnh vực bán dẫn và chip, trong năm qua, thị phần toàn cầu của TV Samsung đã giảm gần 2%, điện thoại thông minh giảm 1,4% và thị phần buồng lái kỹ thuật số cho xe tự lái giảm 4%.

Mặc dù những con số trên có vẻ chỉ là sự suy giảm không đáng kể, trong lĩnh vực công nghệ cao, một khi doanh nghiệp đi vào quỹ đạo suy thoái, tốc độ sụp đổ thường diễn ra rất nhanh chóng. Điều này khiến Chủ tịch Lee Jae-yong đặc biệt lo ngại, bởi ông nhận thấy những dấu hiệu cho thấy Samsung đang bắt đầu bước vào giai đoạn này.

Thị trường không thể bỏ lỡ

Trong cuốn tự truyện của mình, Giám đốc Điều hành Xiaomi Lei Jun đã kể một câu chuyện về Samsung: Vào năm 2015, trước thời điểm Xiaomi 5 ra mắt, các giám đốc điều hành của Samsung và đội ngũ của Xiaomi đã gặp nhau để thảo luận về việc cung cấp màn hình. Tuy nhiên, do cả hai bên đều giữ lập trường cứng rắn, cuộc đàm phán đã dẫn đến tranh cãi gay gắt và kết thúc thất bại.

Ban lãnh đạo Samsung đã thông báo cho trụ sở chính, và Samsung quyết định ngừng cung cấp màn hình cho Xiaomi. Ông Lei Jun buộc phải xuống nước, tổ chức một bữa tiệc xin lỗi các lãnh đạo cấp cao của Samsung. Sau đó, ông phải nhờ bạn bè giúp đỡ để xoa dịu mâu thuẫn. Ngay cả vậy, Samsung vẫn yêu cầu Xiaomi phải đợi thêm 2 năm, với lý do "đơn hàng trong vòng 2 năm tới đã kín".

Vào thời điểm đó, có thể thấy rõ vị thế thống trị của Samsung trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp kỹ thuật số. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa màn hình điện thoại thông minh OLED dẻo của các thương hiệu nội địa chủ đạo đã đạt 98,2%, ông Jun không còn lo sợ việc bị Samsung ngừng cung cấp.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (trái) và CEO Xiaomi Lei Jun trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 24/3 vừa qua. Ảnh: Weibo.

Năm 2024, doanh số bán hàng của Samsung tại thị trường Trung Quốc đã tăng trưởng đáng kể, với tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 64.900 tỷ won ( 48 tỷ USD ), tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua cả kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ.

Điều này cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường Trung Quốc đang góp phần lớn vào kết quả kinh doanh khả quan của Samsung trong giai đoạn hiện tại.

Ông Cui Chuangang cho rằng, chuyến thăm Xiaomi và BYD lần này của Lee Jae-yong chủ yếu là để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

"Xiaomi không chỉ là khách hàng quan trọng của Samsung trong lĩnh vực smartphone và bán dẫn, mà còn là khách hàng tiềm năng của mảng kinh doanh phụ tùng ôtô”, chuyên gia nhận định.

"Tương tự, BYD là một trong những nhà sản xuất ôtô điện chính trong nước, Samsung hy vọng sẽ nắm bắt cơ hội phát triển nhanh chóng của ô tô điện Trung Quốc, mở rộng doanh số bán phụ tùng. Tóm lại, đối với Lee Jae-yong và Samsung, Trung Quốc là một thị trường không thể buông bỏ", ông kết luận.