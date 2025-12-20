Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 20/12: Hai tấm HCV cuối?

Đoàn Thể thao Việt Nam còn tham dự 3 nội dung gồm cầu mây regu nam, nữ và bơi đường dài 10 km trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33.

Việt Nam khép lại SEA Games 33 với vị trí thứ 3 toàn đoàn. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 20/12, đàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu hạ màn SEA Games 33 tại Bangkok với trọng tâm dồn vào môn cầu mây. Các tuyển thủ đứng trước hai cơ hội giành HCV ở nội dung regu nam và regu nữ.

Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với chủ nhà Thái Lan vào lúc 9h00 ở bán kết regu nam và lúc 11h00 ở vòng bảng regu nữ. Đây là thể thức 3 người đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện, sự phối hợp ăn ý và bản lĩnh thi đấu cao độ. Việt Nam được đánh giá có thể tạo nên bất ngờ.

Ở nội dung bơi đường dài 10 km diễn ra lúc 10h00, tuyển Việt Nam góp mặt với 4 gương mặt ở phần thi tiếp sức hỗn hợp nam nữ gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh. Đây được coi là thử thách lớn, bởi đặc thù khắc nghiệt của cự ly dài khiến khả năng giành HCV là rất khó khăn với các VĐV Việt Nam.

Dù kết quả ra sao, cầu mây và bơi đường dài hứa hẹn mang đến một lời chia tay êm đẹp. Nếu giành trọn 2 HCV ở nội dung cầu mây, thể thao Việt Nam sẽ khép lại SEA Games 33 với 88 tấm HCV.

Sau gần hai tuần tranh tài, thể thao Việt Nam thu về 86 HCV, 79 HCB và 110 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn, kém Indonesia 5 HCV. Mục tiêu 90 HCV không hoàn thành, nhưng vẫn mang nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt khoảng 70% số HCV đến từ các môn Olympic.

Theo kế hoạch thi đấu ban đầu do ban tổ chức công bố, ngày 20/12 chỉ còn hai nhóm nội dung được đưa vào chương trình, gồm bơi ngoài trời và cầu mây.

Cũng trong tối 20/12, Lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala. Buổi lễ dự kiến bắt đầu lúc 18h00, khép lại kỳ đại hội thể thao khu vực với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: Ngày 19/12: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân, Phùng Việt Dũng (Bắn súng, 50 m súng trường ba tư thế nam) Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy (bắn súng) Đua thuyền truyền thống 10 nữ 500 m. Hà Minh Thành (Bắn súng, 25 m súng ngắn bắn nhanh nam) Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy (Cờ vua, đôi nam cờ nhanh) Phạm Như Duy (Vật, 57 kg nam) Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng (Cờ vua, đồng đội nữ) Nguyễn Hữu Định (Vật, 65 kg nam) Cấn Tất Dự (Vật, 74 kg nam). Hà Thị Linh (Boxing, 60 kg nữ) Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo (Thể dục Aerobic, nội dung group 3 nam - 2 nữ ). Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương (Đấu kiếm, đồng đội kiếm chém nam). Thể thao điện tử (Liên Quân Mobile đồng đội nam) Ngày 18/12: Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản (Duathlon, tiếp sức đồng đội nam)

Đội thuyền nữ Việt Nam (Đua thuyền rồng, cự ly 200 m)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Vật, tự do hạng cân 62 kg nữ)

Đỗ Ngọc Linh (Vật, tự do hạng cân 50 kg nữ)

Nguyễn Thị Mỹ Linh (Vật, tự do hạng cân 53 kg nữ)

Nguyễn Thị Mỹ Trang (Vật, tự do hạng cân 57 kg nữ)

Tuyển futsal nữ

Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu và Ngô Thanh Long (Cầu mây, chung kết đồng đội nam)

Tuyển U22 Việt Nam. - Ngày 15/12: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu, tán thủ hạng cân 60 kg nữ)

Trương Văn Chưởng (Wushu, tán thủ hạng cân - 65kg nam)

Quách Thị Lan (Điền kinh, 400 mét vượt rào nữ)

Nguyễn Trung Cường (Điền kinh, 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 10.000 mét nữ) - Ngày 14/12: Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa (Bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội nữ)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10 m súng ngắn hơi)

Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ)

Trần Hoàng Khôi (bowling)

Phạm Thanh Bảo (Bơi ếch, 200 mét nam) - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng nữ -57 kg)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, chạy 5.000 m nữ).

Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp). - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

