Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 11/12: Hai tấm HCV liên tiếp

Ngày thi đấu 11/12 của SEA Games 33, tâm điểm đổ dồn về môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia ở bảng B.

Ngoài môn bóng đá nam, các cô gái của tuyển nữ Việt Nam cũng bước vào trận đấu quyết định tranh vé đi tiếp gặp Myanmar chiều 16h. Sau thất bại trước Philippines ở lượt đấu trước, tuyển nữ Việt Nam phải thắng để tự định đoạt số phận ở SEA Games 33.

Ngày thi đấu 11/12 của SEA Games cũng chứng kiến những bộ môn có thể mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam như bơi lội, TDDC, MMA...