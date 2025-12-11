Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 11/12: Hai tấm HCV liên tiếp

Ngoài môn bóng đá nam, các cô gái của tuyển nữ Việt Nam cũng bước vào trận đấu quyết định tranh vé đi tiếp gặp Myanmar chiều 16h. Sau thất bại trước Philippines ở lượt đấu trước, tuyển nữ Việt Nam phải thắng để tự định đoạt số phận ở SEA Games 33.
Ngày thi đấu 11/12 của SEA Games cũng chứng kiến những bộ môn có thể mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam như bơi lội, TDDC, MMA...
Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam:
- Ngày 11/12:
- Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).
- Quàng Văn Minh (MMA hiện đại).
- Ngày 10/12:
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).
- Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).
- Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).
- Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).
Bình luận