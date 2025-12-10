Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 10/12: Việt Nam hụt huy chương vàng

Ngày tranh tài chính thức đầu tiên của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham gia một số môn như Ju-jitsu, Taekwondo, bơi,...

Trong sáng 10/12, đoàn Thể thao Việt Nam giành 1 HCB và 3 HCĐ. Trong khi đó, Thái Lan vươn lên dẫn đầu toàn đoàn với 3 HCV, tiếp theo là Myanmar 2 HCV và Philippines 1 HCV.

Taekwondo giành huy chương bạc đầu tiên cho Thể thao Việt Nam. Cặp VĐV Nguyễn Trọng Phúc – Trịnh Thị Kim Hà thi đấu ấn tượng, vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan để góp mặt ở chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam – nữ. Rất tiếc ở trận tranh HCV, họ đứng sau cặp Singapore, qua qua đó nhận tấm HCB đầy nỗ lực.

Lãnh đội taekwondo Việt Nam gửi đơn khiếu nại lên tổ trọng tài, cho rằng bộ đôi Singapore mắc 3 lỗi rõ ràng trong chung kết quyền tiêu chuẩn đôi nam – nữ nhưng không bị tính phạt.

Sau khi nhóm họp, ban tổ chức quyết định giữ nguyên kết quả ban đầu, đồng nghĩa Taekwondo chấp nhận giành tấm huy chương bạc.

Nguyễn Trọng Phúc thất vọng khi nhận kết quả thua Singapore. Ảnh: Duy Hiệu (từ Thái Lan).

Jujitsu mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam. Cặp võ sĩ Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam với tấm huy chương đồng ở nội dung Duo Show nữ.

Sau đó, cặp Trần Hữu Tuấn - Tơ Đăng Minh và Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng mang về thêm 2 chương đồng hai cho đoàn Việt Nam sau khi cán đích ở vị trí thứ ba nội dung Duo Show nam môn Jujitsu.

Đến thời điểm hiện tại (11h55), đoàn Thể thao Việt Nam có 3 huy chương đồng trong ngày thi đấu đầu tiên (10/12), đều đến từ bộ môn jujitsu.

Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích trong phần tranh tài sáng 10/12.

Đáng chú ý, Watcharakul Limjittrakorn giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33 cho Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ Taekwondo.

Ngay sau đó, Thái Lan tiếp gặt hái thêm 2 tấm huy chương vàng ở nội dung đổ đèo nam lẫn nữ môn xe đạp. Nhờ thời thế địa hình quen thuộc, chủ nhà không có đối thủ ở nội dung này.

Trong sáng 10/12, các VĐV thuộc môn bơi lội, như Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn bước vào vòng loại 200 mét hỗn hợp nam. Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên cũng tham dự vòng loại 200 mét bướm nữ. Các nội dung chung kết dự kiến diễn ra từ 18h cùng ngày.

Cùng ngày, môn taekwondo cũng khởi tranh với nội dung quyền biểu diễn. Các môn bóng chày, bóng rổ 3x3, boxing, đua thuyền Kayak và Canoe cũng tranh tài. Kỳ vọng giành HCV tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 10/12 nằm ở môn Ju-jitsu, với sự có mặt của Đào Hồng Sơn.