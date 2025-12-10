Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 10/12: Bơi và bi sắt Việt Nam có HCV

Ngày tranh tài chính thức đầu tiên của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham gia một số môn như Ju-jitsu, Taekwondo, bơi,...

Thành tích huy chương của đoàn Việt Nam ngày 10/12:

HCV (4): Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo), Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

HCB (4): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (quyền đôi nam - nữ tiêu chuẩn), Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500 m đôi hỗn hợp), Phụng Mùi Nhình (Jujitsu 52 kg nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi).

HCĐ (14): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (Duo Show nữ), Đặng Đình Tùng (đối kháng hạng 77 kg nam), Trần Hữu Tuấn - Tơ Anh Minh (Duo Show nam), Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (Duo Show nam), Đào Hồng Sơn (đối kháng 62 kg nam), Phạm Hồng Quân (Canoeing 500 m đơn nam), Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo biểu diễn bộ ba nữ), đội cờ makruk, Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do nam), bi sắt (3), bơi tiếp sức 4x100 m nữ.

Huy chương vàng thứ 4 cho đoàn Thể thao Việt Nam từ môn bi sắt. Nguyễn Văn Dũng thi đấu đầy bản lĩnh, vượt qua mọi đối thủ để giành HCV nội dung nội dung Shooting cá nhân nam, mang về tấm huy chương vàng quý giá cho bi sắt Việt Nam.

Hưng Nguyên tiếp tục thống trị 200 m hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: Minh Chiến (từ Thái Lan).

Huy chương vàng thứ 3 cho đoàn Thể thao Việt Nam từ môn bơi. Trần Hưng Nguyên – nhà vô địch SEA Games, tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi về nhất đầy thuyết phục ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam, mang về tấm HCV thứ 3 cho Việt Nam. Em trai Ánh Viên - Nguyễn Quang Thuấn về thứ 3.

Huy chương vàng thứ 2 cho đoàn Thể thao Việt Nam từ Taekwondo. Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi thực hiện một bài biểu diễn ấn tượng, qua đó giữ vững tấm HCV ở nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp.

Huy chương vàng thứ 2 cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu (từ Thái Lan).

Taekwondo Việt Nam mang về tấm HCĐ nội dung biểu diễn bộ ba nữ nhờ màn trình diễn của Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân và Lê Trần Kim Uyên, sau khi để thua đội chủ nhà Thái Lan ở bán kết.

Huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam từ Canoeing. Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc cán đích đầu tiên ở chung kết thuyền đôi nữ 500 m, mang về tấm HCV mở hàng đầy giá trị cho đoàn Việt Nam. Hai tay chèo Việt Nam trình diễn sức mạnh vượt trội, tạo màn khởi động hoàn hảo cho hành trình săn huy chương của Thể thao Việt Nam.

Kết quả chung cuộc ngôi dung Canoeing đôi nữ 500 m.

Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 2 tấm huy chương đồng của Đào Hồng Sơn (đối kháng 62 kg nam) và Phạm Hồng Quân (Canoeing 500 m đơn nam), trong khi Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500 m đôi hỗn hợp), Phụng Mùi Nhình (Jujitsu 52 kg nữ) lần lượt giành huy chương bạc.

Đặng Đình Tùng mang về thêm tấm huy chương đồng hạng 77 kg nam jujitsu sau khi vượt qua võ sĩ chủ nhà Thái Lan trong trận tranh 3 đầy kịch tính.

Nguyễn Trọng Phúc – Trịnh Thị Kim Hà trên bục nhận HCB. Ảnh: Duy Hiệu (từ Thái Lan).

Taekwondo giành huy chương bạc đầu tiên cho Thể thao Việt Nam. Cặp VĐV Nguyễn Trọng Phúc – Trịnh Thị Kim Hà thi đấu ấn tượng, vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan để góp mặt ở chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam – nữ. Rất tiếc ở trận tranh HCV, họ đứng sau cặp Singapore, qua qua đó nhận tấm HCB đầy nỗ lực.

Lãnh đội taekwondo Việt Nam gửi đơn khiếu nại lên tổ trọng tài, cho rằng bộ đôi Singapore mắc 3 lỗi rõ ràng trong chung kết quyền tiêu chuẩn đôi nam – nữ nhưng không bị tính phạt.

Sau khi nhóm họp, ban tổ chức quyết định giữ nguyên kết quả ban đầu, đồng nghĩa Taekwondo chấp nhận giành tấm huy chương bạc.

Nguyễn Trọng Phúc thất vọng khi nhận kết quả thua Singapore. Ảnh: Duy Hiệu (từ Thái Lan).

Jujitsu mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam. Cặp võ sĩ Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam với tấm huy chương đồng ở nội dung Duo Show nữ.

Sau đó, cặp Trần Hữu Tuấn - Tơ Đăng Minh và Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng mang về thêm 2 chương đồng hai cho đoàn Việt Nam sau khi cán đích ở vị trí thứ ba nội dung Duo Show nam môn Jujitsu.

Đến thời điểm hiện tại (11h55), đoàn Thể thao Việt Nam có 3 huy chương đồng trong ngày thi đấu đầu tiên (10/12), đều đến từ bộ môn jujitsu.

Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích trong phần tranh tài sáng 10/12. Ảnh: Minh Chiến (từ Thái Lan).

Đáng chú ý, Watcharakul Limjittrakorn giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33 cho Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ Taekwondo.

Ngay sau đó, Thái Lan tiếp gặt hái thêm 2 tấm huy chương vàng ở nội dung đổ đèo nam lẫn nữ môn xe đạp. Nhờ thời thế địa hình quen thuộc, chủ nhà không có đối thủ ở nội dung này.

Trong sáng 10/12, các VĐV thuộc môn bơi lội, như Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn bước vào vòng loại 200 mét hỗn hợp nam. Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên cũng tham dự vòng loại 200 mét bướm nữ. Các nội dung chung kết dự kiến diễn ra từ 18h cùng ngày.

Cùng ngày, môn taekwondo cũng khởi tranh với nội dung quyền biểu diễn. Các môn bóng chày, bóng rổ 3x3, boxing, đua thuyền Kayak và Canoe cũng tranh tài. Kỳ vọng giành HCV tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 10/12 nằm ở môn Ju-jitsu, với sự có mặt của Đào Hồng Sơn.