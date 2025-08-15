Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Băng qua đường ray, người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong

  • Thứ sáu, 15/8/2025 11:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Điều khiển xe máy chạy băng qua đường ngang dân sinh ở xã Trung Lộc (Nghệ An) để ra chợ bán cá, bà Trương Thị Q. (SN 1969) không may bị tàu hỏa tông trúng tử vong tại chỗ.

Sáng 15/8, lãnh đạo Ga Quán Hành (Nghệ An) cho biết, tại khu gian Mỹ Lý - Quán Hành trên tuyến đường sắt Bắc Nam vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h38’ sáng 15/8 tại km 304+575, đoạn qua địa bàn xã Trung Lộc (Nghệ An). Thời điểm này một người phụ nữ đi xe máy chở theo nhiều chậu đựng cá băng qua đường ngang dân sinh. Đúng lúc tàu hỏa NA1 đi đến đâm trúng khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

tai nan giao thong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến người phụ nữ bán cá tử vong thương tâm.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trương Thị Q. (SN 1969, trú phường Cửa Lò, Nghệ An). Nạn nhân là tiểu thương buôn bán hải sản ở chợ, lúc mang cá ra chợ bán thì xảy ra tai nạn.

Được biết, vị trí đường ngang dân sinh có đầy đủ biển báo theo quy định. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu NA1 đã dừng lại giải quyết. Vụ tai nạn đã khiến tàu chậm 21 phút so với biểu đồ chạy tàu.

Ngọc Tú/Tiền Phong

