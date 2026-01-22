Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bàn thắng lịch sử của Lewandowski ở Champions League

  • Thứ năm, 22/1/2026 08:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Robert Lewandowski trở thành thành viên thứ 4 trong nhóm những cầu thủ ghi 20 bàn thắng trở lên cho hai câu lạc bộ khác nhau tại UEFA Champions League.

Lewandowski vốn nổi tiếng với khả năng dứt điểm sắc bén và hiệu quả cao tại Champions League.

Rạng sáng 22/1, Lewandowski ghi bàn giúp Barca đánh bại chủ nhà Slavia Praha 4-2 ở vòng phân hạng Champions League. Pha lập công ở phút 70 của chân sút người Ba Lan giúp ấn định chiến thắng 4-2.

Lewandowski tiếp bước Cristiano Ronaldo (ghi bàn cho Real Madrid và Manchester United), Neymar (ghi bàn cho Barcelona và Paris Saint-Germain), Harry Kane (ghi bàn cho Tottenham Hotspur và Bayern Munich), để lọt top những cầu thủ ghi 20 bàn thắng trở lên cho hai câu lạc bộ khác nhau tại UEFA Champions League.

Trước đó, Lewandowski ghi hơn 20 bàn cho Bayern Munich tại UEFA Champions League. Sau 4 mùa giải khoác áo Barca, chân sút người Ba Lan cũng kịp cán cột mốc 20 bàn tại UEFA Champions League cho CLB xứ Catalonia.

Đây là bàn thắng thứ 106 của Robert Lewandowski tại Champions League, cũng là bàn đầu tiên anh ghi được ở châu Âu mùa này, sau giai đoạn vắng mặt đầu mùa vì chấn thương. Hiện tại, chỉ Lionel Messi (129) và Cristiano Ronaldo (140) ghi nhiều bàn hơn Lewandowski tại Champions League.

Ở tuổi 37 và 153 ngày, Lewandowski cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại Champions League cho một CLB Tây Ban Nha, chỉ xếp sau Sergio Ramos, người ghi bàn cho Sevilla vào tháng 12/2023 khi 37 tuổi và 257 ngày.

Cột mốc này càng làm nổi bật sự bền bỉ và thích nghi xuất sắc của "Lewy" ở các môi trường bóng đá khác nhau. Tiền đạo người Ba Lan vẫn duy trì phong độ đỉnh cao dù bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Tường Linh

Lewandowski Robert Lewandowski Sergio Ramos Champions League

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

    Facebook

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

