Bàn thắng lịch sử của Lewandowski ở Champions League

Robert Lewandowski trở thành thành viên thứ 4 trong nhóm những cầu thủ ghi 20 bàn thắng trở lên cho hai câu lạc bộ khác nhau tại UEFA Champions League.

Lewandowski vốn nổi tiếng với khả năng dứt điểm sắc bén và hiệu quả cao tại Champions League.

Rạng sáng 22/1, Lewandowski ghi bàn giúp Barca đánh bại chủ nhà Slavia Praha 4-2 ở vòng phân hạng Champions League. Pha lập công ở phút 70 của chân sút người Ba Lan giúp ấn định chiến thắng 4-2.

Lewandowski tiếp bước Cristiano Ronaldo (ghi bàn cho Real Madrid và Manchester United), Neymar (ghi bàn cho Barcelona và Paris Saint-Germain), Harry Kane (ghi bàn cho Tottenham Hotspur và Bayern Munich), để lọt top những cầu thủ ghi 20 bàn thắng trở lên cho hai câu lạc bộ khác nhau tại UEFA Champions League.

Trước đó, Lewandowski ghi hơn 20 bàn cho Bayern Munich tại UEFA Champions League. Sau 4 mùa giải khoác áo Barca, chân sút người Ba Lan cũng kịp cán cột mốc 20 bàn tại UEFA Champions League cho CLB xứ Catalonia.

Đây là bàn thắng thứ 106 của Robert Lewandowski tại Champions League, cũng là bàn đầu tiên anh ghi được ở châu Âu mùa này, sau giai đoạn vắng mặt đầu mùa vì chấn thương. Hiện tại, chỉ Lionel Messi (129) và Cristiano Ronaldo (140) ghi nhiều bàn hơn Lewandowski tại Champions League.

Ở tuổi 37 và 153 ngày, Lewandowski cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại Champions League cho một CLB Tây Ban Nha, chỉ xếp sau Sergio Ramos, người ghi bàn cho Sevilla vào tháng 12/2023 khi 37 tuổi và 257 ngày.

Cột mốc này càng làm nổi bật sự bền bỉ và thích nghi xuất sắc của "Lewy" ở các môi trường bóng đá khác nhau. Tiền đạo người Ba Lan vẫn duy trì phong độ đỉnh cao dù bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.