'Bản sao Lisa' gây tranh cãi vì mặc gợi cảm

BabyMonster là nhóm nữ mới nhất của YG Entertainment. Vừa qua, BabyMonster tái ra mắt với album gồm 7 bài hát là Sheesh, Like That, Stuck in The Middle (7 Ver.) và Dream… Ca khúc chủ đề Sheesh vấp phải nhiều ý kiến chê bai, dẫn đến thành tích trên bảng xếp hạng rất ảm đạm. Sau đó, nhờ kỹ năng vượt trội về cả hát, rap lẫn vũ đạo, BabyMonster dần được bàn tán, thảo luận nhiều hơn trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Nhờ thế, Sheesh lội ngược dòng và leo lên thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số. Cả 7 thành viên được khen ngợi là có khả năng hát live tốt, làm chủ sân khấu.