'Bản sao Haaland' gây sốt

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Anastasia Kostromitina (24 tuổi), người mẫu đang sinh sống tại Nga, mới đây trở thành hiện tượng mạng triệu view khi đăng video bắt chước loạt khoảnh khắc meme của tiền đạo Erling Haaland. Gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng cùng biểu cảm không khác gì "chính chủ" khiến nhiều người xem phải thừa nhận Anastasia không khác gì "em gái Haaland".
Trong clip được dàn dựng thu hút hơn 4 triệu view, mẹ của nàng mẫu Nga mở đầu với câu hỏi: "Có phải chỉ mình tôi thấy vậy, hay con gái tôi trông giống như một ngôi sao?". Sau đó, Anastasia bắt chước những cử chỉ, dáng đi nổi tiếng đã làm nên "thương hiệu" của tiền đạo người Na Uy.
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Anastasia nói rằng ban đầu cô đã cố gắng phủ nhận khi nhiều bạn bè và người theo dõi so sánh với Haaland, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận sự giống nhau đến kinh ngạc về gương mặt. Chính mẹ cô, Mariya, một người sáng tạo nội dung 56 tuổi, đã khiến con gái của mình viral khắp mạng xã hội với clip hài hước.
Anastasia hiện sinh sống tại Moscow và là một người mẫu thời trang chuyên nghiệp. Chia sẻ trên tờ Life, cô cho biết sự nổi tiếng bất ngờ khi được so sánh với Haaland đã giúp cô thu hút thêm người hâm mộ. "Lúc đầu, tôi không hiểu sao mình lại giống anh ấy. Nhưng giờ tôi hiểu rằng việc sở hữu vóc dáng như một vận động viên xuất sắc, dù chỉ là về ngoại hình, thực sự rất tốt. Và tôi quyết định tận dụng điều đó", cô nói.
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Khi khắp các trang mạng xã hội tràn ngập clip xu hướng về các cô nàng giống Haaland, cô cũng bắt chước để tạo nên khoảnh khắc triệu view. "Tôi làm người mẫu ở Moscow, vì vậy tôi hy vọng các thương hiệu và nhiếp ảnh gia sẽ chú ý đến mình và sẽ có nhiều cơ hội chụp ảnh", cô chia sẻ.
Anastasia sở hữu gương mặt cá tính và vóc dáng chuẩn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh đầy nghệ thuật. Cô hiện là người mẫu thuộc quản lý của MOTION model management.
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Nàng mẫu Nga đã có bạn trai. Cô cho biết bản thân không phải là một fan cuồng nhiệt của bóng đá nhưng thường xuyên theo dõi các trận đấu World Cup cùng người yêu. Cô dành sự ủng hộ cho Haaland và tuyển Na Uy trong trận đối đầu Anh trong trận tứ kết sắp tới. Cô hy vọng "cỗ máy săn bàn" sẽ tiếp tục làm nên kỷ lục mới.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.