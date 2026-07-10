'Bản sao Haaland' gây sốt

Anastasia hiện sinh sống tại Moscow và là một người mẫu thời trang chuyên nghiệp. Chia sẻ trên tờ Life, cô cho biết sự nổi tiếng bất ngờ khi được so sánh với Haaland đã giúp cô thu hút thêm người hâm mộ. "Lúc đầu, tôi không hiểu sao mình lại giống anh ấy. Nhưng giờ tôi hiểu rằng việc sở hữu vóc dáng như một vận động viên xuất sắc, dù chỉ là về ngoại hình, thực sự rất tốt. Và tôi quyết định tận dụng điều đó", cô nói.