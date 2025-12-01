Bạn nhậu hốt hoảng khi người đàn ông bất ngờ ngã gục

Từ lúc ngã quỵ khi đang nhậu đến khi nhập viện chỉ 45 phút, bệnh nhân 49 tuổi nhanh chóng rơi vào ngưng tim ngưng thở, SpO₂ 0%, đồng tử giãn, hôn mê sâu và không đáp ứng hồi sức.

Ê-kíp tích cực hồi sức cho bệnh nhân bị bị đột quỵ. Ảnh: BSCC.

Trạm cấp cứu vệ tinh 32 của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhận cuộc gọi khẩn cấp vào tối 30/11, thông báo một trường hợp nam bệnh nhân gục xuống khi đang nhậu tại nhà.

Khi tổ cấp cứu tiếp cận, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, lơ mơ trước đó, rồi ngã quỵ không đáp ứng. Thời gian từ lúc xảy ra sự cố đến khi chuyển đến bệnh viện khoảng 45 phút.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, trong quá trình vận chuyển và tại phòng khám ban đầu, bệnh nhân được xác định ngừng tim. Ê-kíp đã ép tim và tiêm adrenaline tĩnh mạch (tổng cộng 6 ống). Bệnh nhân không có tiền sử dị ứng hay bệnh lý.

Tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục trong trạng thái hôn mê sâu, đang được bóp bóng qua mask và ép tim ngoài lồng ngực. Các dấu hiệu sinh tồn đều ở mức nguy kịch, mạch 0 lần/phút, huyết áp 0/0 mmHg, nhịp thở 0 lần/phút, SpO₂ 0%.

Đồng tử giãn 5 mm, mất phản xạ ánh sáng và phản xạ búp bê. Không bắt được mạch quay và mạch bẹn. Chẩn đoán lúc nhập viện là ngừng tim, nhồi máu cơ tim cấp và hôn mê, không đặc hiệu.

Các bác sĩ nhận định đây là tình huống thường gặp trong cấp cứu, nhiều trường hợp gọi là “đột tử ngay tại bàn nhậu”. Rượu bia có thể kích hoạt rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và ngưng tim đột ngột ở nam trung niên. Diễn tiến rất nhanh và đôi khi bệnh nhân không kịp đến bệnh viện.

“Khi thấy người đang nhậu đột nhiên gục xuống, không thở, không đáp ứng, đừng chờ họ ‘tỉnh lại’. Cần gọi 115 và ép tim ngay. Việc chuyển viện mà không ép tim gần như lấy mất cơ hội sống của bệnh nhân", bác sĩ Tuệ nhấn mạnh.

Qua hồ sơ chuyển viện, bệnh viện ghi nhận phòng khám ban đầu trong nhiều ca ngưng tim chưa tuân thủ đúng khuyến cáo AHA và quy trình HSTP nâng cao của Bộ Y tế

Không thực hiện ép tim chất lượng cao liên tục theo chuẩn ACLS.

Sử dụng adrenaline chưa đúng phác đồ.

Chưa thiết lập đường thở tối ưu và chưa theo dõi monitor.

Bệnh nhân mất mạch kéo dài vẫn chuyển viện, làm mất thời gian vàng và gây lo ngại né lập biên bản tử vong.

Theo bác sĩ Tuệ, tuân thủ quy trình cấp cứu chuẩn không chỉ quyết định sự sống còn của bệnh nhân mà còn bảo vệ nhân viên y tế trước rủi ro pháp lý.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo cộng đồng cần hạn chế rượu bia, đặc biệt ở nam giới trung niên, bởi đây là nhóm có nguy cơ cao gặp các biến cố tim mạch đột ngột. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn, tránh để tình trạng bệnh diễn tiến âm thầm rồi bùng phát khi uống rượu.

Người dân không nên chủ quan với những biểu hiện “xỉu khi nhậu” vì nhiều trường hợp thực chất là đột tử. Đồng thời, mỗi người nên trang bị kỹ năng ép tim cơ bản và gọi 115 ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thường để tăng cơ hội sống cho nạn nhân trong những phút đầu tiên.