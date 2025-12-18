Bạn không thể yêu ai trọn vẹn nếu chưa từng học cách yêu chính mình

Nhiều mối quan hệ tan vỡ không phải vì thiếu yêu thương, mà vì một người đã yêu quá lâu trong im lặng. Họ im lặng khi không được lắng nghe, im lặng khi thấy mình bị tổn thương hoặc im lặng để giữ hòa khí cho một mối quan hệ...

Khi yêu, con người thường mang trong mình nỗi sợ mất mát. Nỗi sợ đó khiến ta học cách điều chỉnh mình cho vừa với người khác: tiết chế cảm xúc, hạ thấp mong muốn, lặng im những điều đáng lẽ cần được nói ra. Miễn là mối quan hệ còn tiếp tục, ta sẵn sàng lùi lại. Tuy nhiên, vấn đề là cảm xúc không biến mất chỉ vì ta chọn im lặng. Chúng ở đó, tích tụ theo thời gian, âm thầm chuyển thành mỏi mệt, xa cách và lạnh lùng. Không phải vì tình yêu không đủ lớn, mà vì nó được duy trì bằng sự chịu đựng.

Đặc biệt, phụ nữ là mẫu người thường quen với vai trò chăm sóc, thấu hiểu và cam chịu. Nhưng giữa những vai trò ấy, câu hỏi quan trọng nhất thường bị bỏ quên: “Còn mình thì sao?” Khi câu hỏi đó không được trả lời, tình yêu dần biến thành nghĩa vụ. Ở đó, người phụ nữ không còn yêu bằng niềm vui, mà yêu bằng sự cố gắng.

Trong Nhẹ nhàng mà sống, yung pueblo đã chỉ ra một sự thật không dễ chấp nhận: khi thiếu tình yêu dành cho chính mình, con người dễ yêu bằng sự mong cầu. Ta cho đi nhiều không hẳn vì mong muốn, mà vì nỗ sợ đánh mất mọi thứ. Và khi bên trong là sự thiếu hụt, chỉ một khoảng lặng từ người khác cũng đủ khiến ta tổn thương sâu sắc. Nhưng nỗi đau ấy không hoàn toàn đến từ đối phương, mà từ việc ta chưa từng học cách tự nâng đỡ mình.

Sách Nhẹ nhàng mà sống, tác giả yung pueblo. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Vì thế, yêu bản thân không phải là khẩu hiệu, cũng không phải trào lưu. Đó là một kỹ năng sống còn trong các mối quan hệ trưởng thành. Là khả năng lắng nghe cảm xúc của mình trước khi vội vàng chiều theo người khác. Tác giả nhấn mạnh: “Yêu bản thân thật sự là chấp nhận trọn vẹn toàn bộ con người mình, đồng thời thừa nhận rằng mình vẫn còn không gian để trưởng thành và còn nhiều thứ cần buông bỏ”.

Hãy nhớ, yêu bản thân không khiến ta ích kỷ. Ngược lại, nó giúp tình yêu trở nên lành mạnh hơn. Khi không còn yêu để lấp đầy khoảng trống nội tâm, ta yêu bằng sự lựa chọn, không phải bằng nỗi sợ. Ta vẫn gắn bó, nhưng không đánh đổi bản thân. Vẫn ở lại, nhưng không tự làm mình biến mất.

Khi một người phụ nữ bắt đầu yêu mình đủ đầy, các mối quan hệ quanh cô cũng thay đổi. Bởi suy cho cùng, tình yêu chỉ có thể đi xa khi nó không được xây dựng trên sự tự bỏ quên, mà trên nền tảng của sự tôn trọng mà trước hết là tôn trọng chính mình.