Băn khoăn cơ chế thưởng cho cán bộ thuế khi thu vượt dự toán

Đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất thưởng cho cán bộ thuế khi thu vượt dự toán, nhưng đề nghị cân nhắc cơ chế thưởng.

Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) đề xuất thưởng cho cơ quan quản lý thuế khi vượt dự toán. Ảnh: Cục Thuế.

Chiều 5/11, Quốc hội tổ chức thảo luận tổ về các dự án luật. Trong đó, tổ 4 thảo luận về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Hiện, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) quy định cơ quan quản lý thuế được thưởng khi tổ chức thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán Quốc hội quyết định hàng năm để bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động

Đại biểu Nguyễn Thành Trung (đoàn Lào Cai) tán thành với đề xuất này, nhưng đề nghị cân nhắc quy định cơ chế thưởng.

Theo đại biểu, nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế là thực hiện thu đúng, thu đủ đúng luật. Việc vượt dự toán có thể do tăng trưởng kinh tế cao hơn kế hoạch hoặc do công tác lập dự toán chưa sát hoặc quá thấp. Do đó, ông Trung cho rằng đây chưa hẳn là thành tích để khen thưởng.

Thay vào đó, đại biểu đoàn Lào Cai đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định các tiêu chí mang tính chất quản lý hiệu quả và tuân thủ pháp luật, chuyển trọng tâm sang chống thất thu và thu hồi nợ.

Cụ thể, ông Trung gợi ý có thể cho phép sử dụng một phần khoản thu được từ các hoạt động chống gian lận, trốn thuế đã được cơ quan thẩm quyền xử lý hoặc thu hồi các khoản nợ thuế cũ để làm nguồn khen thưởng.

Đồng thời, đại biểu đề nghị giao Chính phủ quy định về hiệu quả quản lý thông qua các tiêu chí như nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người nộp thuế, hiệu quả của công tác chống thất thu.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (đoàn Lai Châu) cũng cho rằng yếu tố vượt dự toán có thể do dự toán được xây dựng quá thấp. Đại biểu đề nghị rà soát lại cơ chế căn cứ vào thực tiễn, để đảm bảo một mặt bằng thống nhất trong chính sách khuyến khích thu nhập đối với các ngành, lĩnh vực có liên quan, tránh tình trạng "cơ quan này nhìn sang cơ quan kia".

Ông Toàn dẫn kinh nghiệm quốc tế, cho biết đa số quốc gia không lập dự toán thu mà chỉ xây dựng kế hoạch dự kiến để điều hành.