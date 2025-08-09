Bạn gái Timothée Chalamet nóng bỏng đón tuổi 28

Trên trang cá nhân, Kylie Jenner khoe vóc dáng gợi cảm qua loạt ảnh mới đăng tải. Với tông đen chủ đạo, cô nàng diện bikini buộc dây kết hợp quần legging cạp trễ, cầm trên tay một ly rượu vang đỏ. Chỉ một ngày nữa, Kylie Jenner chính thức đón sinh nhật tuổi 28. Dưới phần bình luận Kylie Jenner nhận nhiều lời khen ngợi, bao gồm Hailey Bieber: "Tuổi 28 sẽ tốt hơn, chị hứa đó".
Mới đây, Kylie Jenner hóa thân thành Madonna với áo ngực khoét chóp màu đen lấy cảm hứng từ thiết kế của Jean Paul Gaultier trong buổi chụp hình quảng bá cho chương trình Keeping Up with the Kardashians. Dễ thấy, cô nàng diện trang phục nhằm thể hiện sự táo bạo và phóng khoáng trong phong cách ăn mặc.
Trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền tại Hy Lạp, Kylie Jenner khoe thân hình nóng bỏng trong bộ bikini Chanel màu vàng tươi cổ điển. Gần đây, cô đăng tải nhiều bộ ảnh diện bikini nằm trong bộ sưu tập Khy x Frankies Bikinis. Theo Page Six, Kylie Jenner mong muốn mang đến sự thú vị cho người mặc khi kết hợp nhiều kiểu dáng, họa tiết độc đáo.
Hồi tháng 6, Kylie Jenner và Kim Kardashian bị nhiều người chế giễu khi xuất hiện tại đám cưới thế kỷ của tỷ phú Jeff Bezos. Lý do là bởi cặp chị em không ngừng tìm cách thu hút sự chú ý từ công chúng và truyền thông. Chưa kể, Kylie Jenner lại trở thành chủ đề bán tán vì màu trang phục gây nhầm lẫn, suýt vi phạm quy tắc đám cưới. Cụ thể, chiếc váy satin bạc dễ bị nhầm với màu trắng của cô dâu. Ảnh: Splash.
|Ngoài bikini, Kylie Jenner còn khoe vóc dáng quyến rũ khi diện đầm bó sát, váy xuyên thấu hoặc trang phục thể thao. Ngôi sao truyền hình thực tế cũng không ngại diện thiết kế cắt xẻ sâu, hở bạo mỗi khi xuất hiện.
Trên trang cá nhân 393 triệu người theo dõi, Kylie Jenner trung thành với phong cách gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1997 đang hẹn hò tài tử Timothée Chalamet. Mối tình này rất được truyền thông và khán giả chú ý.
