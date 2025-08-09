Bạn gái Timothée Chalamet nóng bỏng đón tuổi 28

Hồi tháng 6, Kylie Jenner và Kim Kardashian bị nhiều người chế giễu khi xuất hiện tại đám cưới thế kỷ của tỷ phú Jeff Bezos. Lý do là bởi cặp chị em không ngừng tìm cách thu hút sự chú ý từ công chúng và truyền thông. Chưa kể, Kylie Jenner lại trở thành chủ đề bán tán vì màu trang phục gây nhầm lẫn, suýt vi phạm quy tắc đám cưới. Cụ thể, chiếc váy satin bạc dễ bị nhầm với màu trắng của cô dâu. Ảnh: Splash.