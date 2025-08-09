Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Format-Lifestyle

Bạn gái Timothée Chalamet nóng bỏng đón tuổi 28

  • Thứ bảy, 9/8/2025 12:48 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Kylie Jenner tự tin khoe thân hình bốc lửa trong loạt ảnh mới đăng tải. Bạn gái Timothée Chalamet liên tục gây chú ý.

Kylie Jenner nong bong anh 1Kylie Jenner nong bong anh 2

Trên trang cá nhân, Kylie Jenner khoe vóc dáng gợi cảm qua loạt ảnh mới đăng tải. Với tông đen chủ đạo, cô nàng diện bikini buộc dây kết hợp quần legging cạp trễ, cầm trên tay một ly rượu vang đỏ. Chỉ một ngày nữa, Kylie Jenner chính thức đón sinh nhật tuổi 28. Dưới phần bình luận Kylie Jenner nhận nhiều lời khen ngợi, bao gồm Hailey Bieber: "Tuổi 28 sẽ tốt hơn, chị hứa đó".

Kylie Jenner nong bong anh 3Kylie Jenner nong bong anh 4

Mới đây, Kylie Jenner hóa thân thành Madonna với áo ngực khoét chóp màu đen lấy cảm hứng từ thiết kế của Jean Paul Gaultier trong buổi chụp hình quảng bá cho chương trình Keeping Up with the Kardashians. Dễ thấy, cô nàng diện trang phục nhằm thể hiện sự táo bạo và phóng khoáng trong phong cách ăn mặc.

Kylie Jenner nong bong anh 5

Trong chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền tại Hy Lạp, Kylie Jenner khoe thân hình nóng bỏng trong bộ bikini Chanel màu vàng tươi cổ điển. Gần đây, cô đăng tải nhiều bộ ảnh diện bikini nằm trong bộ sưu tập Khy x Frankies Bikinis. Theo Page Six, Kylie Jenner mong muốn mang đến sự thú vị cho người mặc khi kết hợp nhiều kiểu dáng, họa tiết độc đáo.

Kylie Jenner nong bong anh 6Kylie Jenner nong bong anh 7

Hồi tháng 6, Kylie Jenner và Kim Kardashian bị nhiều người chế giễu khi xuất hiện tại đám cưới thế kỷ của tỷ phú Jeff Bezos. Lý do là bởi cặp chị em không ngừng tìm cách thu hút sự chú ý từ công chúng và truyền thông. Chưa kể, Kylie Jenner lại trở thành chủ đề bán tán vì màu trang phục gây nhầm lẫn, suýt vi phạm quy tắc đám cưới. Cụ thể, chiếc váy satin bạc dễ bị nhầm với màu trắng của cô dâu. Ảnh: Splash.

Kylie Jenner nong bong anh 8Kylie Jenner nong bong anh 9
Ngoài bikini, Kylie Jenner còn khoe vóc dáng quyến rũ khi diện đầm bó sát, váy xuyên thấu hoặc trang phục thể thao. Ngôi sao truyền hình thực tế cũng không ngại diện thiết kế cắt xẻ sâu, hở bạo mỗi khi xuất hiện.
Kylie Jenner nong bong anh 10

Trên trang cá nhân 393 triệu người theo dõi, Kylie Jenner trung thành với phong cách gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1997 đang hẹn hò tài tử Timothée Chalamet. Mối tình này rất được truyền thông và khán giả chú ý.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Bí quyết kinh doanh cửa hàng thời trang và những mánh lới bạn chưa biết đưa ra những kinh nghiệm bán hàng thực chiến của một chuyên gia có 20 năm bán buôn, bán lẻ và nghiên cứu các mô hình kinh doanh của ngành công nghiệp thời trang trên khắp Trung Quốc. Thông qua đó, tác giả sẽ tổng kết những bí quyết giúp một cửa hàng kinh doanh thành công và cách để người kinh doanh xây dựng được thương hiệu cá nhân.

Vũ đạo gợi cảm của Zhang Hao và Yuqi gây tranh luận

Màn trình diễn của Zhang Hao và Yuqi tại KCON LA 2025 gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng động tác và cách hai thần tượng tiếp xúc cơ thể có phần quá đà.

22:32 3/8/2025

Mai Phương Thúy ở tuổi 37

Mai Phương Thúy khoe bộ hình quyến rũ để đánh dấu cột mốc 37 tuổi. Người đẹp nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè.

22:39 6/8/2025

Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực

Candy trong show truyền hình mới đây công khai đã nâng ngực. Cô tiết lộ từng phẫu thuật thất bại một lần và phải thực hiện lại lần 2 với tổng chi phí lên tới 620.000 Đài tệ.

6 giờ trước

Nhật Long

Kylie Jenner nóng bỏng Kylie Jenner Chanel Kylie Jenner người mẫu bikini áo tắm vóc dáng Timothée Chalamet Kardashians

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý