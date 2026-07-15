Bạn gái kém 18 tuổi của 'triệu phú lão hóa ngược' gây chú ý

Trong khi bạn trai theo đuổi sự "trẻ mãi không già", Kate Tolo đang cố gắng lập bản đồ dữ liệu sinh học của chính mình.

Kate Tolo theo đuổi hành trình trở thành "Bryan Johnson phiên bản nữ". Ảnh: Kate Tolo.

Vào tháng 5, triệu phú "lão hóa ngược" Bryan Johnson gây chú ý khi tuyên bố Kate Tolo - bạn gái và cũng là cộng sự đồng sáng lập dự án Blueprint - sẽ trở thành người phụ nữ được đo lường chỉ số cơ thể kỹ lưỡng nhất trong lịch sử trong dự án được đặt tên "Blueprint XX", với chi phí 2 triệu USD /năm.

Cả hai cho biết sẽ chia sẻ mọi thông tin miễn phí đến cộng đồng.

Dư luận nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào "Bryan Johnson phiên bản nữ" cùng với dự án "chia sẻ cơ thể mình với cả thế giới" mà cặp đôi đang theo đuổi.

Công khai mọi chỉ số cơ thể

Trong vài tháng tới, Kate Tolo dự định tuân thủ một lịch trình buổi sáng nghiêm ngặt kéo dài 4 tiếng, Wall Street Journal đưa tin.

Bắt đầu từ 6h30 sáng, cô sẽ trải qua hàng loạt các xét nghiệm: nhổ nước bọt vào ống nghiệm, kiểm tra nhiệt độ và đo nhịp tim; sau đó, cô tự cân và sử dụng thiết bị để theo dõi hormone sinh sản; Tolo đi bộ 30 phút ngoài trời với áo khoác có trọng lượng, đeo mặt nạ chống tia UV và mũ che nắng, sau đó dành thêm 30 phút trong phòng tập thể dục tại nhà.

Kate Tolo đo lường các chỉ số cơ thể và công khai chúng trên mạng xã hội. Ảnh: Bryan Johnson/X.

Hàng đêm, Tolo đi ngủ với một thiết bị bằng acrylic được đặt vào vùng nhạy cảm, được cho biết là để theo dõi sự thay đổi lưu lượng máu. Vào một số ngày nhất định, sẽ có các xét nghiệm máu, thính giác và vị giác, cũng như mẫu phân để phân tích.

"Tôi vốn không phải là người quan tâm đến sức khỏe. Tôi không phải là người theo đuổi lối sống lành mạnh", người phụ nữ 30 tuổi chia sẻ khi đang ngồi trong căn nhà riêng tại Los Angeles (Mỹ).

Nhưng cô là bạn gái kiêm đối tác kinh doanh của Bryan Johnson, một doanh nhân 48 tuổi nổi tiếng khi theo đuổi các phương pháp cực đoan để đảo ngược tuổi sinh học. Rõ ràng một số thói quen của bạn trai đã ảnh hưởng đến cô.

Johnson, người bán công ty Braintree của mình cho PayPal vào năm 2013 với giá 800 triệu USD , đã dành 5 năm qua cho một nỗ lực duy nhất là đảo ngược tuổi sinh học của mình về 18 tuổi. Sau khi một bài báo trên Bloomberg Businessweek năm 2023 ghi lại chi tiết chế độ ăn uống, xét nghiệm và các thủ thuật y tế của Johnson, ông trở thành gương mặt đại diện cho một phong trào của những người đàn ông chi hàng triệu USD mỗi năm để quay ngược thời gian.

Bryan Johnson nổi tiếng là triệu phú "lão hóa ngược". Ảnh: Blueprint.

Khi cơ thể trải qua những thay đổi thể chất đáng kể, Johnson bị chỉ trích vì sự phụ thuộc vào các phương pháp điều trị chưa được chứng minh và mang tính thử nghiệm cao.

Về phần mình, Tolo cho biết cô không theo đuổi việc trẻ mãi không già. "Tôi thực sự làm điều này vì tôi nghĩ đây là con đường giúp phụ nữ được thấu hiểu và được nhìn nhận trên thế giới", cô nói.

Thí nghiệm tại nhà của Tolo, được cô cùng bạn trai phát sóng trên mạng xã hội, nhằm mục đích lập bản đồ dữ liệu sinh học của cô trong suốt chu kỳ kinh nguyệt. Tolo hy vọng sẽ xây dựng được bức tranh cơ bản về sức khỏe của mình: cô còn trẻ và đang ở độ tuổi sinh sản sung mãn, nhưng chu kỳ kinh nguyệt lại đặc trưng bởi những cơn đau dữ dội đã hành hạ cô từ lâu.

Tuần trước, Johnson thông báo rằng Tolo mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, sau khi cô trải qua một số xét nghiệm không xâm lấn mang tính thử nghiệm. Tolo cho biết phát hiện mình mắc hội chứng buồng trứng chuyển hóa đa nội tiết, trước đây gọi là PCOS, và bệnh lạc nội mạc tử cung, trong đó niêm mạc tử cung phát triển vào thành cơ của tử cung.

Tolo dự định thử các phương pháp điều trị có thể làm giảm các triệu chứng của mình. Cô hy vọng kinh nghiệm này có thể được sử dụng để định hướng nghiên cứu trong tương lai và chăm sóc sức khỏe phụ nữ nói chung. Cô nhấn mạnh rằng phụ nữ cần được nghiên cứu và điều trị khác biệt so với nam giới.

Trong bài đăng trên X, Bryan Johnson nói rằng theo truyền thống, các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCT) được coi là tiêu chuẩn vàng. Nhưng các RCT đã không phục vụ đầy đủ cho phụ nữ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấm phụ nữ tham gia các thử nghiệm lâm sàng trong 16 năm (từ 1977 đến 1993), và hầu hết "thuốc dành cho phụ nữ" vẫn là thuốc đã được thử nghiệm trên nam giới.

"Không có đủ tài liệu khoa học thực tiễn để phụ nữ chỉ tham khảo dựa trên RCT. Điều này khiến một nửa dân số không biết phải làm gì. Y học dựa trên nghiên cứu cá nhân (n=1) đang ngày càng phổ biến và bù đắp những thiếu sót của RCT. Các thí nghiệm khoa học cá nhân cung cấp cho chúng ta những tín hiệu giúp trả lời câu hỏi cần làm gì hàng ngày. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn đối với phụ nữ", Johnson nhấn mạnh.

Tolo là đại diện cho dự án "Blueprint XX". Ảnh: Kate Tolo/Instagram.

Tuyên bố này được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã cảnh báo về những hạn chế của dữ liệu từ một cá nhân.

"Việc đo lường và chia sẻ công khai dữ liệu của chính mình là điều tuyệt vời, nhưng điều đáng lo ngại là thông tin đó bị lợi dụng để hướng dẫn những phụ nữ khác làm điều gì đó mà không có bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả", Jennifer Garrison, nhà thần kinh học và nhà nghiên cứu về sức khỏe phụ nữ, cho biết.

"Bryan Johnson phiên bản nữ"

Tolo biết đến Johnson vào năm 2016. Cô thấy một câu nói của ông được đăng trong bản tin về sự tiến hóa của con người và trí tuệ nhân tạo, và điều đó đã khơi dậy sự tò mò của cô. Khi đó đang làm trong ngành thời trang ở New York sau khi chuyển đến từ quê nhà Australia, cô muốn làm việc cho Johnson.

Sau nhiều năm tiếp xúc, cô bắt đầu làm trợ lý điều hành cho ông tại công ty công nghệ thần kinh Kernel vào năm 2021. Cô nhanh chóng biết được về hành trình chống lão hóa của Johnson, vào thời điểm đó ông đang thực hiện một cách riêng tư. Chính Tolo là người đề xuất công khai hành trình này. Sau một năm rưỡi, từ đối tác họ trở thành người yêu.

Tolo và bạn trai triệu phú gây chú ý khắp mạng xã hội. Ảnh: Kate Tolo/Instagram.

Tolo, người tự nhận mình là người hướng nội, giờ đây đang chia sẻ ánh hào quang với bạn trai. Trong bộ phim tài liệu Don't Die năm 2025 của Netflix, tập trung vào Johnson, cô thừa nhận rằng trước đây mình thường xuyên ăn ở McDonald's. Sau đó, cô đã thử phương pháp chống lão hóa của Johnson, chỉ ăn 1.700 calo mỗi ngày và uống 60 loại thực phẩm chức năng. Kể từ đó, cô đã ăn uống lành mạnh hơn.

Tolo và Johnson rất giỏi trong việc thu hút sự chú ý của công chúng và tận dụng điều đó để tạo ra các cơ hội kinh doanh. Cả hai cùng điều hành công ty Immortals, bao gồm dòng sản phẩm và thực phẩm chức năng Blueprint, dịch vụ cung cấp thuốc theo toa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân cao cấp. Immortals đang tài trợ cho dự án chăm sóc sức khỏe của Tolo; dự kiến ​​dự án sẽ tiêu tốn 2,6 triệu USD mỗi năm, bao gồm chi phí cho thiết bị, xét nghiệm và một đội ngũ chuyên trách để duy trì hoạt động của dự án.

Mặc dù thí nghiệm chống lão hóa của Johnson đã thu hút sự chú ý của người xem, nhiều người đã trở nên hoài nghi về nỗ lực của ông khi ông bắt đầu bán các sản phẩm. Johnson khẳng định tiền bạc chỉ là thứ yếu. "Tôi đã kiếm được tiền trong đời rồi. Tôi không cần thêm tiền nữa. Kate chưa bao giờ bị tiền bạc chi phối", ông nói.

Phụ nữ đã đóng vai trò trung tâm trong việc biến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thành một thị trường toàn cầu trị giá 6,8 nghìn tỷ USD . Sự vận động và nghiên cứu của họ đã dẫn đến những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều bệnh lý ảnh hưởng đến họ vẫn chưa được hiểu rõ.

"Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thường bị loại khỏi các nghiên cứu vì sinh lý của họ được cho là quá biến đổi, quá khó để chuẩn hóa. Kết quả là, một lượng kiến ​​thức y học được xây dựng phần lớn mà không có sự tham gia của họ", Tiến sĩ Hillary Seger, thành viên nhóm chăm sóc nội bộ của Tolo, viết trong một email.

Tolo hy vọng sẽ làm sáng tỏ hơn về bệnh lạc nội mạc tử cung và các bệnh lý khác ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Mặc dù rất chú trọng đến sức khỏe, Johnson tiết lộ hồi đầu tháng này rằng ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày tự miễn dịch. "Dạ dày của tôi đang tự ăn chính nó", ông viết trên mạng xã hội. Mặc dù có những cách để kiểm soát tình trạng này, hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa khỏi. Johnson cho biết ông và nhóm của mình đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Thông báo này đã làm dấy lên làn sóng thắc mắc về những tuyên bố trước đó của Johnson về việc là "người khỏe mạnh nhất hành tinh" và liệu việc chăm sóc sức khỏe của ông có thiếu sót ở điểm nào.