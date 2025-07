Bạn gái Haaland mặc táo bạo

Cặp đôi nổi tiếng là những vị khách đặc biệt trong show Haute Couture của thương hiệu thời trang Italy tổ chức ở Rome hôm 16/7. Cả hai đều ăn mặc cực kỳ sang trọng, nhưng Johansen mới thực sự khiến mọi người phải ngoái nhìn ở sự kiện diễn ra tại lâu đài Castel Sant'Angelo.

Cô gái 21 tuổi diện chiếc váy xuyên thấu lấp lánh kết hợp với áo croptop và quần cạp cao đen. Johansen hoàn thiện bộ trang phục với đôi giày cao gót thời thượng và túi xách đen. Trong khi đó, Haaland diện bộ đồ màu xám, kết hợp với chiếc áo len rộng và quần flare, cùng chiếc dây chuyền bạc đắt tiền, kính râm đen và giày đen.

Cả Haaland và Johansen đều chia sẻ bức ảnh tại sự kiện lên trang cá nhân. Dòng chú thích chung của họ viết: "Những đêm Dolce ở Rome". Bức ảnh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. "Xinh quá", "Dolce & Haaland", "Bức ảnh đẹp", "Haaland thật may mắn"... là phản ứng chung của cộng động mạng.

Trước đó một ngày, cặp đôi này cũng có mặt tại show thời trang của Dolce & Gabbana tổ chức tại chính lâu đài Castel Sant'Angelo. Khi ấy, Haaland mặc một bộ vest màu kem và giày lười màu nâu, trong khi Johansen gây ấn tượng mạnh với chiếc váy xuyên thấu.

Haaland và Johansen quen biết nhau từ nhỏ. Họ đón chào đứa con đầu lòng vào tháng 10 năm ngoái. Cặp đôi rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư và giữ kín hình ảnh con mình, không đăng tải bất kỳ bức ảnh nào lên mạng xã hội.

