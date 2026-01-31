Bamboo Airways có nữ Phó tổng giám đốc mới

Bamboo Airways vừa bổ nhiệm bà Triệu Thị Thu Phương làm Phó tổng giám đốc với kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực quản trị tài chính - kế toán cho hãng trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Triệu Thị Thu Phương, tân Phó tổng giám đốc của Bamboo Airways. Ảnh: BAV.

Hãng hàng không Bamboo Airways vừa chính thức bổ nhiệm bà Triệu Thị Thu Phương giữ vị trí Phó tổng giám đốc của hãng.

Bà gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng, phụ trách công tác tài chính - kế toán và tham mưu cho ban lãnh đạo trong quản trị nguồn lực tài chính.

Bà Phương đã có hơn 20 năm công tác và giữ các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp và tổng công ty lớn. Trước khi gia nhập Bamboo Airways, bà từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp như: Thành viên HĐQT phụ trách đầu tư và tài chính CTCP Sông Đà 2, Phó giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Sông Đà...

Đồng thời, bà Phương cũng tham gia tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, thương mại.

Theo Bamboo Airways, việc bổ nhiệm lãnh đạo mới nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy điều hành, hướng tới tăng cường năng lực quản trị tài chính, ổn định hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng.

Song song với công tác nhân sự cấp cao, Bamboo Airways đang triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Hãng dự kiến tuyển dụng khoảng 1.000 lao động trong thời gian tới nhằm bổ sung nhân sự cho các mảng hoạt động trọng yếu, phục vụ mục tiêu phục hồi và tăng trưởng dài hạn.

Về khai thác, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng đội bay, bổ sung trung bình 8-10 máy bay mỗi năm đến năm 2030, từng bước khôi phục quy mô lên khoảng 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt. Lộ trình này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc mở rộng mạng bay và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trong những năm tới.