Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bamboo Airways có nữ Phó tổng giám đốc mới

  • Thứ bảy, 31/1/2026 16:18 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Bamboo Airways vừa bổ nhiệm bà Triệu Thị Thu Phương làm Phó tổng giám đốc với kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực quản trị tài chính - kế toán cho hãng trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Triệu Thị Thu Phương, tân Phó tổng giám đốc của Bamboo Airways. Ảnh: BAV.

Hãng hàng không Bamboo Airways vừa chính thức bổ nhiệm bà Triệu Thị Thu Phương giữ vị trí Phó tổng giám đốc của hãng.

Bà gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng, phụ trách công tác tài chính - kế toán và tham mưu cho ban lãnh đạo trong quản trị nguồn lực tài chính.

Bà Phương đã có hơn 20 năm công tác và giữ các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp và tổng công ty lớn. Trước khi gia nhập Bamboo Airways, bà từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp như: Thành viên HĐQT phụ trách đầu tư và tài chính CTCP Sông Đà 2, Phó giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Sông Đà...

Đồng thời, bà Phương cũng tham gia tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, thương mại.

Theo Bamboo Airways, việc bổ nhiệm lãnh đạo mới nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy điều hành, hướng tới tăng cường năng lực quản trị tài chính, ổn định hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng.

Song song với công tác nhân sự cấp cao, Bamboo Airways đang triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Hãng dự kiến tuyển dụng khoảng 1.000 lao động trong thời gian tới nhằm bổ sung nhân sự cho các mảng hoạt động trọng yếu, phục vụ mục tiêu phục hồi và tăng trưởng dài hạn.

Về khai thác, Bamboo Airways đặt mục tiêu mở rộng đội bay, bổ sung trung bình 8-10 máy bay mỗi năm đến năm 2030, từng bước khôi phục quy mô lên khoảng 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt. Lộ trình này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc mở rộng mạng bay và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trong những năm tới.

Bamboo tuyển 1.000 tiếp viên, Sun PhuQuoc Airways thêm tàu bay

Các hãng hàng không đang tăng tốc nhận thêm tàu bay và tuyển dụng nhân sự để sẵn sàng "chạy đua" trong năm 2026, đặc biệt là cao điểm Tết Bính Ngọ sắp tới.

13:34 5/1/2026

Bamboo Airways nghiên cứu phát triển mạng bay kết nối với Long Thành

Lãnh đạo Bamboo Airways cho biết hãng đang nghiên cứu việc phát triển mạng bay kết nối sân bay Long Thành, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch tăng quy mô đội bay.

19:09 19/12/2025

Ngày lịch sử của sân bay Long Thành

3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh tại sân bay Long Thành sáng nay, mở ra một khởi đầu mới cho "siêu" cảng hàng không lớn nhất cả nước.

12:15 19/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Bamboo Airways Bamboo Airways Triệu Thị Thu Phương phó tổng Bamboo Airways

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý