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Thể thao

Bale làm cố vấn mua lại CLB La Liga

  • Thứ hai, 16/11/2026 17:54 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Sevilla đứng trước khả năng đổi chủ khi nhiều nhà đầu tư quốc tế bày tỏ sự quan tâm, đặc biệt là sự xuất hiện của quỹ đầu tư được Gareth Bale cố vấn.

Bale bắt tay quỹ đầu tư của Mỹ nhằm thâu tóm Sevilla.

Theo El Confidencial, cựu tiền đạo Real Madrid đang tư vấn cho quỹ đầu tư Juggernaut Capital Partners trong quá trình xem xét mua lại Sevilla. Một công ty thuộc sở hữu của hai anh em Mansoor và Haider Syed, người Saudi Arabia, cũng đang tìm hiểu khả năng tiếp quản đội bóng.

Ngân hàng Goldman Sachs giám sát quá trình bán cổ phần. Các nhà đầu tư có thể mua tối đa 85% cổ phần Sevilla. Theo El Confidencial, CLB xứ Andalusia được định giá khoảng 500 triệu euro, cao hơn 25% so với mức định giá trước đó. Sevilla nhận được nhiều sự quan tâm hơn sau khi tập đoàn Mỹ Pitchwise hoàn tất việc mua 42% cổ phần Valencia. Thương vụ ấy cũng hướng sự chú ý của giới đầu tư tới những CLB giàu truyền thống ở Tây Ban Nha đang cần thêm vốn.

Theo ABC de Sevilla, các cổ đông kỳ vọng nhận được đề nghị sơ bộ từ các nhà đầu tư trước giữa tháng 12. Ở bước này, các bên chưa phải cam kết mua bán. Sau đó, nhóm cổ đông dự kiến chọn ba ứng viên để đàm phán chi tiết và quyết định ai sẽ tiếp quản CLB vào cuối năm. Nếu đúng tiến độ, thương vụ có thể hoàn tất trong những tháng đầu năm 2027.

Sevilla tìm chủ mới trong lúc cần thêm vốn để cải thiện tình hình tài chính. Theo chủ tịch CLB, nợ ròng hiện ở mức 60 triệu euro, còn số vốn cần huy động thêm ít nhất là 80 triệu euro. Tại đại hội cổ đông ngày 10/12, ban lãnh đạo sẽ trình báo cáo cho thấy Sevilla lỗ 27,4 triệu euro trong năm tài chính 2025-2026.

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Minh Nghi

Bale Gareth Bale Bale

  • Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

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