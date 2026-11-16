Cầu thủ Thái Lan bật khóc sau khi ôm bóng trong vùng cấm

Một tình huống hy hữu tại giải bóng đá học sinh Thái Lan khiến hai bình luận viên không nhịn được cười, trong khi cầu thủ mắc lỗi bật khóc vì vô tình biếu đối thủ quả phạt đền.

Cầu thủ số 14 dùng tay nhặt bóng trong vùng cấm.

Sự việc xảy ra ngày 15/11, trong trận đấu giữa Trường Cao đẳng Montfort và Trường Kanthararom thuộc vòng hai giải bóng đá học sinh 7 người 7HD Champion Cup 2026. Khi Kanthararom đang dẫn trước 5-1 trong hiệp hai, một tình huống khó tin bất ngờ xuất hiện.

Sau pha dứt điểm của cầu thủ Kanthararom, bóng đập cột dọc rồi bật trở lại sân. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 14 bên phía Montfort lại tưởng bóng đi hết đường biên ngang. Anh thản nhiên cúi xuống dùng tay nhặt bóng rồi đưa cho đồng đội chuẩn bị thực hiện quả phát bóng lên.

Hành động khiến các cầu thủ Montfort ngỡ ngàng, còn tổ trọng tài lập tức thổi phạt đền vì lỗi dùng tay chơi bóng trong vùng cấm. Hai bình luận viên trên sóng truyền hình cũng không giấu được sự bất ngờ, liên tục bật cười trước tình huống xử lý khó hiểu của cầu thủ trẻ.

Theo Thairath, cầu thủ số 14 lập tức bật khóc và ân hận khi nhận ra sai lầm nghiêm trọng. Các đồng đội chỉ biết phản ứng trong bất lực, còn thủ môn ôm đầu tiếc nuối trước tình huống biếu không đối phương cơ hội ghi bàn.

Cầu thủ Kanthararom sau đó tận dụng thành công quả phạt đền. Chung cuộc, Montfort nhận thất bại 1-7 và chính thức dừng bước tại giải đấu.

Dù vậy, một hành động đẹp cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng Thái Lan. Đó là hình ảnh trọng tài lập tức tiến đến an ủi cầu thủ số 14 khi chứng kiến anh bật khóc vì mắc sai lầm.

Vị vua áo đen vẫn phải đưa ra quyết định đúng theo luật thi đấu, nhưng không vì thế mà bỏ qua cảm xúc của một cầu thủ trẻ đang suy sụp. Hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến đánh giá cao sự tinh tế và nhân văn của trọng tài.