Bài toán khó của MU với Lisandro Martinez

Lisandro Martinez từng là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Manchester United, nhưng giờ đây anh lại trở thành vấn đề của đội bóng.

Manchester United cần một trung vệ có khả năng tạo ra sự chắc chắn, Lisandro Martinez từng được kỳ vọng đảm nhận vai trò đó. Anh nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm và tinh thần thi đấu máu lửa. Tuy nhiên, những phẩm chất từng giúp Martinez được yêu mến giờ lại thường xuyên đẩy MU vào tình thế khó khăn.

Thất bại 0-2 trước Chelsea hôm 31/10 là ví dụ mới nhất. Martinez nhận hai thẻ vàng chỉ trong ba phút rưỡi, bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Wesley Fofana trong vùng cấm. Tình huống ấy không chỉ khiến MU chịu phạt đền. Nó còn phơi bày sự mất kiểm soát của một cầu thủ vốn được xem là thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Nghịch lý nằm ở chỗ Martinez có thể chơi đầy quyết liệt khi khoác áo Argentina, nhưng lại thường xuyên trở thành mắt xích thiếu ổn định tại Old Trafford. MU không thể tiếp tục đặt niềm tin vào một cầu thủ mà sự hiện diện đôi khi mang đến nhiều rủi ro hơn giá trị chuyên môn.

Từ “đồ tể” đến mắt xích dễ tổn thương

Biệt danh “The Butcher” (tạm dịch Đồ tể) theo Martinez từ những ngày anh còn thi đấu tại Ajax Amsterdam. Nó phản ánh phong cách phòng ngự mạnh mẽ, khả năng tranh chấp quyết liệt và tinh thần không khoan nhượng. MU từng cần chính những phẩm chất ấy khi chi 48 triệu bảng để đưa anh về Old Trafford năm 2022.

Nhưng sau 4 năm rưỡi, hình ảnh ấy đã phai nhạt. Martinez mới có 72 lần ra sân tại Premier League. Anh trải qua tổng cộng 609 ngày nghỉ thi đấu vì chấn thương. Những con số này cho thấy đóng góp của trung vệ người Argentina bị gián đoạn nghiêm trọng.

HLV Carrick từng gạt đi tranh cãi và tiếp tục sử dụng Martinez. Ảnh: Reuters.

Vấn đề không chỉ nằm ở thể trạng. Khi có mặt trên sân, Martinez vẫn thường xuyên để lộ những khoảng trống trong cách phòng ngự. Trước Chelsea, anh không thể ngăn Morgan Rogers xuyên phá hàng thủ MU để ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, sự nóng nảy khiến cầu thủ này liên tiếp nhận thẻ phạt.

Pha phạm lỗi với Fofana càng khó bào chữa. Martinez lao vào tranh chấp với cánh tay giơ cao trong khi đối thủ không ở vị trí thuận lợi để dứt điểm. Trọng tài Peter Bankes tham khảo VAR rồi quyết định truất quyền thi đấu trung vệ MU, đồng thời cho Chelsea hưởng phạt đền.

Đây cũng là lần thứ hai Martinez nhận thẻ đỏ trong năm 2026. Hồi tháng 4, anh bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Leeds sau tình huống kéo tóc Dominic Calvert-Lewin. Hai sự cố cách nhau vài tháng cho thấy vấn đề về khả năng kiểm soát cảm xúc không còn là chuyện nhất thời.

Đáng lo hơn, Martinez từng công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU vì không bổ sung đủ lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Anh yêu cầu Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox phải làm tốt hơn. Nhưng một cầu thủ muốn đòi hỏi trách nhiệm từ cấp trên cũng cần chứng minh giá trị của mình trên sân, Martinez lại chưa làm được điều đó.

Những sai lầm của Martinez khiến hàng thủ MU dễ tổn thương. Ảnh: Reuters.

MU không thể tiếp tục đánh cược với Martinez

Điều khiến MU khó xử là Martinez vẫn thể hiện đẳng cấp khi trở về đội tuyển Argentina. Tại hai kỳ World Cup gần nhất, anh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của nhà vô địch World Cup 2022. Khi đá cặp cùng Cristian Romero, Martinez được bảo vệ tốt hơn và có điều kiện phát huy khả năng tranh chấp.

Ở Old Trafford, câu chuyện lại khác. Hàng thủ MU thiếu sự ổn định, khiến Martinez thường xuyên đối mặt với những tình huống khó khăn. Khi không có một hệ thống đủ chắc chắn hỗ trợ, điểm mạnh về sự quyết liệt dễ biến thành những pha xử lý thiếu kiểm soát.

Đây là nghịch lý mà ban huấn luyện cần giải quyết. Không thể phủ nhận Martinez có năng lực và từng mang lại những giá trị nhất định. Nhưng MU cũng không thể mãi lấy phong độ ở đội tuyển để biện minh cho những màn trình diễn thất vọng tại cấp CLB. Michael Carrick từng trao cơ hội cho trung vệ người Argentina sau những phát ngôn gây tranh cãi. Tuy nhiên, thất bại trước Chelsea cho thấy sự kiên nhẫn ấy đang bị thử thách. Một đội bóng cần vực dậy sau chuỗi kết quả tệ hại không thể đặt hàng phòng ngự vào tay một cầu thủ liên tục mắc sai lầm.

MU có thể cân nhắc bán Martinez ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, kể cả khi phải chấp nhận khoản lỗ so với mức phí 48 triệu bảng từng bỏ ra. Đó không phải quyết định dễ dàng, nhất là khi đội bóng vẫn thiếu chiều sâu ở hàng thủ. Nhưng giữ một cầu thủ thường xuyên vắng mặt vì chấn thương và không duy trì được sự ổn định cũng là canh bạc lớn.

Highlights Chelsea 2-0 Manchester United Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

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