Bài thuốc hay từ thanh long, tốt cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Từ việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết đến bảo vệ tim mạch, thanh long xứng đáng là "vị thuốc quý" trong thực đơn hàng ngày của gia đình bạn.

Với hàm lượng nước dồi dào và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, thanh long không chỉ là trái cây giải nhiệt lý tưởng mà còn hỗ trợ gan đào thải độc tố và bảo vệ tế bào gan hiệu quả. Ảnh: Freepik.

Quả thanh long không chỉ là loại trái cây giải nhiệt thơm ngon mà còn ẩn chứa những công dụng chữa bệnh kinh ngạc.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người bệnh tiểu đường

Thanh long là loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu sau khi ăn. Việc duy trì thói quen ăn khoảng 100g thanh long trắng mỗi ngày giúp người bệnh tiểu đường tuýp 2 ổn định đường huyết tự nhiên và giảm bớt sự phụ thuộc vào các thực phẩm chức năng hỗ trợ khác.

Nhuận tràng và điều trị táo bón

Nhờ hàm lượng nước chiếm đến 80% cùng hệ thống hạt nhỏ li ti chứa nhiều axit béo không bão hòa, thanh long hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp kích thích nhu động ruột mạnh mẽ. Đối với người già hoặc trẻ em bị táo bón, chỉ cần ăn nửa quả thanh long vào buổi sáng sẽ giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru và đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Giảm Cholesterol xấu và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Các dưỡng chất trong hạt thanh long có khả năng thúc đẩy sản sinh cholesterol và ức chế các mảng xơ vữa động mạch do cholesterol xấu gây ra. Việc bổ sung thanh long vào thực đơn 3 lần mỗi tuần không chỉ giúp ổn định huyết áp mà còn giảm thiểu đáng kể nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý liên quan đến mạch vành.

Điều trị ho và viêm phế quản nhẹ từ hoa thanh long

Trong y học cổ truyền, hoa thanh long có tính mát và tác dụng bổ phế, trị ho khan, ho có đờm rất hiệu quả. Bạn có thể dùng 15-30g hoa thanh long tươi đem sắc nước uống hoặc nấu canh cùng thịt lợn nạc để tạo thành một bài thuốc bổ phổi, giúp làm dịu niêm mạc họng và long đờm nhanh chóng trong những ngày thời tiết giao mùa.

Giảm đau và hỗ trợ điều trị viêm khớp mạn tính

Thanh long được các chuyên gia dinh dưỡng ví như một loại "thuốc kháng viêm" nhờ chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh. Dùng 100g thanh long, 100g dưa leo, thái nhỏ, ăn trực tiếp hoặc ép nước uống, giúp giảm các triệu chứng của bệnh gout. Việc tiêu thụ thanh long thường xuyên giúp ức chế các gốc tự do gây viêm tại các khớp xương, từ đó làm giảm cảm giác đau nhức, sưng tấy và cải thiện khả năng vận động cho người trung niên và người cao tuổi

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát gan

Với tính hàn và khả năng cấp nước tức thì, thanh long là bài thuốc giải độc cơ thể cực kỳ hữu hiệu, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng hoặc sau khi sử dụng nhiều rượu bia. Nước ép thanh long không chỉ giúp hạ nhiệt nhanh chóng mà còn hỗ trợ gan chuyển hóa độc tố, làm giảm tình trạng mụn nhọt, rôm sảy do nóng trong người phát ra.

Hỗ trợ phục hồi vết bỏng nhẹ và cháy nắng

Tương tự như tác dụng của lô hội, phần thịt quả thanh long mọng nước có khả năng làm dịu cảm giác bỏng rát trên da do tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời hoặc bỏng nhiệt nhẹ. Thoa nước ép thanh long lên vùng da bị tổn thương giúp ngăn chặn tình trạng phồng rộp, giảm sưng đỏ và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới diễn ra nhanh hơn.