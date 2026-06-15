Bài tập giúp thận khỏe, hiệu quả hơn cả đi bộ 2 tiếng

Để duy trì chức năng thận khỏe mạnh, điều quan trọng không chỉ là tập thể dục mà còn phải vận động đúng cách.

Thận tổn thương thường biểu hiện âm thầm, khó nhận biết. Ảnh: Ingimage.

Bệnh thận mạn tính đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại trên toàn thế giới. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ chạy thận hoặc ghép thận.

Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý và kiểm soát các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, các chuyên gia cho rằng vận động thể chất cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe của cơ quan này.

Theo China Times, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên gia thận học tại khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan), cho biết việc tập luyện đúng cách không chỉ tốt cho tim mạch mà còn có tác dụng bảo vệ thận. Đáng chú ý, nhiều người nghĩ rằng đi bộ càng lâu càng tốt cho sức khỏe, nhưng riêng đối với mục tiêu bảo vệ thận, đi bộ đơn thuần chưa chắc đã mang lại hiệu quả như mong muốn nếu cường độ vận động quá thấp.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết thận được cấu tạo từ hàng triệu cầu thận - những búi mao mạch nhỏ có nhiệm vụ lọc máu và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Khi hệ thống mạch máu khỏe mạnh, quá trình lọc máu của thận cũng diễn ra hiệu quả hơn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các bài tập aerobic (hiếu khí) được thực hiện thường xuyên có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim phổi và thúc đẩy lưu lượng máu đến các cầu thận. Nhờ đó, cơ quan này được nuôi dưỡng tốt hơn, góp phần làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ hình thức vận động nào cũng đem lại hiệu quả như nhau. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, để đạt được lợi ích này, việc tập luyện cần diễn ra thường xuyên và duy trì lâu dài. Cụ thể, mỗi người nên vận động ít nhất 5 ngày mỗi tuần, mỗi lần khoảng 30 phút với cường độ từ trung bình trở lên.

Một cách đơn giản để đánh giá cường độ vận động là trong lúc tập, người tập cảm thấy hơi thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể trò chuyện. Đây là ngưỡng được nhiều chuyên gia xem là phù hợp để tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ các cơ quan trong cơ thể, trong đó có thận.

Những hình thức vận động phù hợp bao gồm đạp xe, nhảy aerobic, nhảy tại chỗ kiểu jumping jack (bật nhảy dang tay chân), chạy bộ siêu chậm... Đây đều là những hình thức vận động giúp tăng nhịp tim và thúc đẩy tuần hoàn máu hiệu quả.

Thường xuyên tập các bài tập aerobic như jumping jack có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và bảo vệ thận. Ảnh: Shutterstock.

Trong khi đó, đi bộ thông thường thường không đạt đủ cường độ cần thiết. Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, nhiều người có thói quen đi bộ kéo dài hàng giờ nhưng với tốc độ quá nhẹ. Ngay cả khi đi bộ 2 giờ mỗi ngày, hiệu quả hỗ trợ bảo vệ thận vẫn có thể không cao nếu cường độ vận động quá thấp.

Ông cũng lưu ý một sai lầm khác mà nhiều người mắc phải là dồn toàn bộ việc tập luyện vào cuối tuần. Do lịch làm việc bận rộn, không ít người gần như không vận động trong các ngày thường, sau đó cố gắng tập nhiều giờ liên tục vào cuối tuần để bù lại.

Tuy nhiên, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết một số nghiên cứu cho thấy việc tập trung vận động chỉ 1-2 ngày rồi nghỉ dài ngày không mang lại hiệu quả bảo vệ thận tối ưu bằng việc duy trì vận động đều đặn.

Bản thân bác sĩ này cũng áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống. Với lịch khám bệnh dày đặc, ông thường không có nhiều thời gian dành cho việc tập luyện kéo dài. Vì vậy, jumping jack trở thành lựa chọn yêu thích của ông.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, nếu không thể dành trọn 30 phút cho việc tập luyện, mọi người có thể thực hiện khoảng 20 phút nhảy bật dang tay chân (jumping jack) mỗi ngày, tương đương khoảng 200 lần. Bài tập này giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường vận động tim mạch và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe thận.

Một ưu điểm khác của jumping jack là có thể thực hiện ngay tại nhà, không cần dụng cụ hỗ trợ, phù hợp với những người bận rộn hoặc ít có thời gian đến phòng tập.

Lưu ý, người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc các vấn đề về xương khớp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện các bài tập cường độ trung bình đến cao để đảm bảo an toàn.