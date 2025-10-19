Bài phạt góc đưa Arsenal trở lại ngôi đầu Premier League

Rạng sáng 19/10, Arsenal thắng Fulham 1-0 trong trận derby London đầy khó khăn, qua đó trở lại ngôi đầu Premier League.

Arsenal không phải đối mặt với cú sút trúng đích nào trong 2 trận gần nhất.

Dưới áp lực phải thắng để duy trì cuộc đua vô địch, thầy trò Mikel Arteta đã gặp rất nhiều thách thức trước một Fulham thi đấu kiên cường và tổ chức tốt trên sân nhà Craven Cottage.

Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin với những cơ hội sớm đến từ Tom Cairney và Harry Wilson, buộc hàng thủ Arsenal phải làm việc vất vả. Đội khách tưởng chừng đã khai thông thế bế tắc khi Riccardo Calafiori tung cú sút trái phá làm tung lưới Fulham, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trước khi hiệp một khép lại, Fulham tiếp tục khiến khung thành của David Raya chao đảo với các pha dứt điểm của Josh King và Wilson, song may mắn đứng về phía "Pháo thủ".

Bước ngoặt đến ở phút 56. Từ quả phạt góc của Bukayo Saka, trung vệ Gabriel Magalhaes làm tường để Leandro Trossard dứt điểm cận thành, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 10 của Arsenal mùa này đến từ những cầu thủ khác nhau, cho thấy chiều sâu và tính đa dạng trong tấn công của đội bóng Bắc London.

Arsenal cho thấy sự hiệu quả ở những tình huống cố định.

Dù có một tình huống gây tranh cãi khi trọng tài Anthony Taylor ban đầu cho Arsenal hưởng phạt đền, sau đó rút lại quyết định sau khi tham khảo VAR, đoàn quân của Arteta vẫn kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng.

Với kết quả này, Arsenal chỉ thua một trong 18 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 10, hòa 7), qua đó đòi lại ngôi đầu từ tay Man City. Trong khi đó, Fulham tiếp tục chuỗi 3 thất bại liên tiếp, rơi xuống vị trí thứ 14 và đối mặt với nguy cơ tụt sâu hơn nếu không sớm cải thiện phong độ.

Bảng xếp hạng Premier League.